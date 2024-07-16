健康網》天熱想躲冷氣房？ 竟與「這基因」有關

研究發現，TRP家族的通道蛋白被溫度等條件激發，使人在溫度高時，偏向躲進涼爽環境；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走在路上真的好熱，一有機會就想躲到冷氣房！皮膚科醫師蔡文騫引述1項研究顯示怕熱跟基因有關，研究發現，老鼠平時喜歡33度較涼爽平面，討厭走在38度的平面上，若把TRPM2基因剔除，似乎無法區分對33度跟38度差異。

蔡文騫在臉書專頁「皮膚專科x詩人作家x狸貓爸爸」發文分享，38度氣溫讓身體感到不適，但沒到立即危險的程度，為何會想躲到較涼爽環境？他回答，2016年有項台灣高醫和英國合作的研究所也許可解釋，TRP家族的通道蛋白可被溫度等條件激發，如TRPV1在超過43度時，可能引起痛感，而該研究針對TRPM2，也發現老鼠平時喜歡33度較涼爽平面，討厭走在38度的平面上，若把雄性小鼠TRPM2基因剔除，似乎無法區分對33度跟38度差異。

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蔡文騫進一步提到，研究作者之一教授彼得•麥克諾頓，曾舉例，可以在盛夏倫敦公共汽車或地鐵車廂裡找到研究的溫度，在尖峰時刻的英國地鐵列車車廂非常悶熱，皮膚內的感覺神經透過TRPM2，察覺到環境太熱，促使採取行動，如脫掉一件衣服，或下車尋找較涼爽的環境。

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