健康網》天熱「妹妹、弟弟」狂冒汗？ 做6件事跟異味說BYE

醫師提醒，氣溫升高會增加私密處的「出汗」，增加濕度，成為細菌滋生地，導致異味、瘙癢和皮膚感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天的溫度越來越高，雙腿中央溫度更是直接爆表，不舒服又怕有異味！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻建議做好6件事，包含不要穿緊身褲、保持皮膚清潔與乾燥、定期更換內褲、安全性行為、管理慢性病，以及避免共用個人物品，夏天也能乾爽舒適。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文分享，氣溫升高會增加私密處的「出汗」，增加濕度。潮濕和黑暗環境可能是某些細菌和真菌的理想滋生地，導致異味、瘙癢和皮膚感染，讓人痛苦不已，因此提供6建議，供民眾參考：

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●不要穿緊身褲：選擇由棉和亞麻等天然纖維製成的衣服，幫助空氣流動順暢，不悶熱。也盡量選擇寬鬆的平角內褲，腿部空間充足，讓陰囊隨時保持乾燥就不容易細菌滋生。

●保持皮膚清潔與乾燥：洗完澡後，把身體擦乾再穿衣服。另外，也建議每天用溫水、溫和的沐浴乳或肥皂，清洗陰莖和生殖器區域，特別是包皮，確保澈底沖洗乾淨，並輕輕擦乾。

●定期更換內褲：每天更換乾淨的內褲，確保內褲經常清洗，防止細菌和真菌的積聚。

醫師建議，每天更換乾淨的內褲，確保內褲經常清洗，防止細菌和真菌的積聚，跟異味說掰掰；示意圖。（圖取自freepik）

●安全性行為：使用保險套進行安全性行為，有效預防感染，減少陰莖受到細菌或真菌感染的風險，不僅保護自己，也保護伴侶的健康。

●管理慢性病：本身有糖尿病或其他慢性疾病者，可能更容易受到感染，因此建議遵循醫生指示，保持血糖穩定。

●避免共用個人物品：不要與他人共用毛巾、內褲或其他個人物品，以免交叉感染。

高銘鴻提醒，一旦發現有任何瘙癢、紅腫、異味或分泌物，應及時就醫，諮詢專業的泌尿科醫生，別讓感染與異味壞了美好夏季。

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