健康網》大啖榴槤當心上火流鼻血 中醫點名5種人不宜多食

榴槤營養豐富，不過中醫師提醒，平常容易有嘴破長痘痘，或者有便秘體質，體質比較偏燥熱或濕熱，甚至有長濕疹、異位性皮膚炎者不宜多食；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽聞吃榴槤會上火，甚至讓人流鼻血是真的嗎？芙曦中醫診所院長王心眉指出，榴槤性味溫熱，有些燥熱體質的人吃了會氣血上逆，導致鼻腔出血。建議平常容易有嘴破長痘痘、有便秘體質，體質比較偏燥熱或濕熱，甚至有長濕疹、異位性皮膚炎者，不太適合吃榴槤，否則會加重症狀。

王心眉於臉書粉專「王心眉醫師」PO出短片指出，假如一邊喝酒一邊吃辣，又吃很多胡椒的話，吃榴槤的確有可能會噴鼻血。

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雖然吃榴槤可能上火，不過根據農業部，榴槤營養價值高，果實有很獨特的濃烈氣味，榴槤的食用部位主要是假種皮，其口感結合了令人愉悅的奶油稠度，明顯的甜味與微苦及強烈氣味，是很獨特的水果，被認為是天然葉酸的重要來源，其生物活性很高，咖啡酸（caffeic acid）和槲皮素（Quercetin）是榴槤中的主要多酚成員。

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