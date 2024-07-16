專案進口輸液持續抵台 累計逾296萬袋

輸液大廠永豐化學工業股份有限公司違反PIC/S GMP規範而停產，衛福部食藥署持續專案進口生理食鹽水；示意圖。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕輸液大廠永豐化學工業股份有限公司違反PIC/S GMP規範而停產，導致國內大型輸注液藥品供應不足，衛福部食品藥物管理署持續專案進口，以500毫升計算，預計本週再進口57.55萬袋生理食鹽水，累計進口數量將達296.7萬袋，緩解供應缺口。

食藥署指出，因應國內輸液供應缺口，食藥署經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，以500毫升計算，本週將有57.55萬袋生理食鹽水抵台，其中包含1公升包裝的有9.4萬袋，專案輸入累計數量將達296.7萬袋。

請繼續往下閱讀...

食藥署也表示，經調查臨床需求，截至今天中午，已陸續分配醫療機構共633家次，合計約253.1萬袋。醫療機構若無法購得藥品，可在「西藥供應資訊平台」通報，將有專人協助聯繫供應商，截至7月15日，共有375間醫院及診所通報，成功媒合847件需求。

食藥署強調，將持續調度藥品供應，並呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途；醫療機構可透過食藥署「藥品供應監測系統」填報需求，以利後續藥品分配。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法