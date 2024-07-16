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麻醉出包！逾兩千人恐遭感染愛滋、肝炎 美醫院急發通知

2024/07/16 15:23

美國麻醉醫師違反安全程序，恐導致大規模感染；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國奧勒岡州爆發醫療疏失，恐讓超過兩千人暴露於感染致命病毒的風險。由於一名麻醉醫師未遵守正確的感染控制程序，在奧勒岡州「天佑醫療服務」（Providence） 和「里根醫療系統」（Legacy Health） 旗下多家醫院接受治療的約2400人，可能因此接觸到愛滋病毒（HIV）、B型肝炎、C型肝炎或其他血液傳播感染。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，「天佑醫療服務」於7月11日發布聲明，坦承一名麻醉醫師在「天佑威拉米特瀑布醫學中心」和「天佑波特蘭醫學中心」進行部分手術時，可能沒有遵守該機構的全面感染控制措施。而「里根醫療系統」也證實，同一名麻醉醫師曾在旗下「里根胡德山醫學中心」執業。「天佑」和「里根」均表示，正聯繫可能受影響的病患，並提供免費血液檢測。

這名麻醉醫師受雇於「奧勒岡麻醉小組」（OAG）。OAG發言人表示，在接獲通報後已展開調查，確認該醫師違反了感染控制措施，並將其解雇。儘管OAG強調感染風險很低，但已制定新的協議和程序，以防止未來發生類似事件。

然而，兩大醫療體系均未具體說明安全規範是如何被違反的。根據美聯社報導，奧勒岡州衛生局透露，調查重點放在這名麻醉醫師在進行靜脈麻醉時，執行「不可接受」的感染控制措施。一般而言，醫療機構對於針具、針筒和其他醫療設備的消毒程序有嚴格的規範，絕不允許重複使用於多人。

報導指出，這起事件凸顯醫療疏失的嚴重性，以及落實感染控制措施的重要性。儘管OAG聲稱感染風險低，但對於可能面臨愛滋、肝炎等致命病毒威脅的病患而言，無疑是巨大的心理壓力和煎熬。

目前，「天佑」和「里根」已承諾將全力協助受影響的病患，提供必要的醫療服務，並持續調查事件發生的原因，以避免類似事件再次發生。

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