6旬婦夏天猛嗑西瓜血糖飆高 醫：應多選低GI水果

王子源醫師提醒，糖友的血糖控制很重要，水果選擇應以低GI水果為主。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕68歲洪姓婦人患有多年糖尿病，但血糖控制得宜，不過近日回診時卻發現飯前血糖及糖化血色素都飆高，詢問後得知原來是正值炎炎夏日，每天都吃好幾片西瓜消暑，結果導致血糖爆表，所幸經衛教及控制飲食後，糖化血色素逐漸降到6.6%正常值，醫師也提醒，糖友吃水果應適量，並選擇低「升糖指數」（GI）的水果。

亞大醫院新陳代謝科醫師王子源表示，這位患者已有15年的糖尿病史，服用兩種抗糖尿病藥物治療，糖化血色素都控制在6.5-7.0 %間，符合成人糖尿病糖化血色素治療目標<7%，是醫師口中的乖寶寶病患。

請繼續往下閱讀...

但近日回診卻發現患者的空腹血糖飆高到314mg/dl （成人糖尿病空腹血糖治療目標80-130），糖化血色素更是高到10.2%，詢問後才知道，原來是天氣太熱，兒子買了許多大西瓜，患者每天都吃好幾片西瓜解渴消暑，且時間持續1個多月。

經建議改吃低「升糖指數」（GI）的水果，並規定一天至多兩份水果，並調整糖尿病藥物，3個月後糖化血色素順利降至6.6%。

王子源強調，糖尿病治療三大要素為飲食控制、運動及藥物，其中又以藥物治療最重要且最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當的飲食及運動也是必要的，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少進食高脂肪的食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。

王子源指出，水果富含膳食纖維和維生素，是身體所須要的，但糖友必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過兩份，1份水果約等於1個女生拳頭大小或切成碗裝8分滿，最好分為兩餐吃，每餐各吃1份，時間則最好在兩餐間或飯後1-2小時，其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。

他也呼籲，糖友的血糖控制很重要，可避免發生糖尿病急慢性併發症，務必遵造醫囑按時服藥，飲食控制及定期運動，炎炎夏日，水果的選擇則應以低GI水果為主，且每天不超過兩份水果，才能吃得健康又安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法