30歲破百公斤男子苦於椎間盤突出 脊椎內視鏡手術摘除病灶

魏先生檢查發現腰椎四、五節有約4公分大的椎間盤突出，醫師建議採用「微創脊椎內視鏡手術」治療。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕魏先生年僅30歲，他體重超過100公斤，飽受椎間盤突出之苦，1個月前開始雙腳無力、頻繁跌倒，走路5分鐘要坐下休息。就診後，台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒發現他的腰椎四、五節有約4公分大的椎間盤突出，建議採用「微創脊椎內視鏡手術」治療，魏先生於術後第2日順利出院，生活重回正軌。

椎間盤是脊椎骨之間的軟骨，其具有緩衝作用，當脊椎長期受到壓力壓迫，導致椎間盤發生變形、移位、破裂，擠壓到脊髓神經，導致下肢疼痛，稱為「椎間盤突出」。其初期症狀為酸、痛、麻，接著影響肌肉力量、雙腿無力，最嚴重的症狀會無法控制大小便，須在6至8小時內緊急手術，否則造成神經永久性的損傷。

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李宜軒表示，椎間盤突出約90％可透過復健、藥物等保守治療方式改善，或神經阻斷術，注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若2到3個月皆無改善，建議手術摘除病灶。

他指出，傳統手術需將皮下組織層層劃開，傷口有5公分以上，出血量較多，術後傷口復原較慢，多有腰痠後遺症。顯微脊椎手術使用醫療顯微鏡的放大功能，讓傷口縮小至2至3公分，降低組織破壞程度。

而脊椎內視鏡手術是傷口與破壞度最小的術式，醫師術前會透過X光影像判讀擺位，使用內視鏡器械插入皮下患處，摘除壓迫神經的椎間盤，傷口僅不到1公分，顯著降低術後疼痛及復發風險。魏先生因為體脂肪層與肌肉層肥厚，出血量相對更多。因此選擇脊椎內視鏡手術，最終手術出血量僅約50c.c.。

李宜軒提醒，若進行強度高的運動，建議有教練指導與使用護具，避免錯誤姿勢導致脊椎傷害。平日可進行游泳、瑜珈、深蹲及棒式等核心肌群運動，強化腰椎保健。若椎間盤突出患者保守治療約2到3個月並未改善，可與醫師討論手術，避免惡化到無法復原的程度。

台北慈濟醫院醫師李宜軒建議，若椎間盤突出患者保守治療約2到3個月並未改善，可與醫師討論手術，避免惡化到無法復原的程度。（台北慈濟醫院提供）

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