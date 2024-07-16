60歲男肺栓塞 心臟冠狀動脈電腦斷層檢查及早發現

心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，出現肺栓塞影像。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市60歲張姓男醫師，因運動時有點喘不過氣且冒冷汗，趕緊到衛生福利部豐原醫院保康中心進行心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，結果放射師檢視影像時發現異常，趕緊會同放射科醫師黃竣聖討論並檢視影像，發現張男出現肺栓塞急症，立即安排住院進行肺動脈心導管治療，幸運化解隱形危機，平安出院。

豐原醫院心臟科醫師林子翔表示，肺栓塞是一種由血栓導致的急性疾病，對生命構成嚴重威脅，未必容易察覺，直至開始嚴重時，病徵才會陸續浮現，常見徵狀包括呼吸不順暢、咳嗽、氣喘，以及胸口感到痛楚等，建議民眾如有相關症狀需尋求專業醫師診治，避免遺憾。

請繼續往下閱讀...

院方表示，張男是醫師，因長期坐診，導致下肢栓塞，下肢血栓行至肺部，才引發急性肺栓塞；血栓形成的風險因子，包括罹患癌症或某些遺傳疾病，另臥床過久、吸菸、中風、使用激素替代療法、懷孕、肥胖、曾接受過某些手術等也都可能導致血栓。

豐原醫院表示，心臟冠狀動脈電腦斷層檢查是一種非侵入性、安全性高的檢查，由連續快速與心電圖同步的攝影，以了解冠狀動脈的鈣化沈積或動脈硬化斑塊，並進而評估整條的血管阻塞情形，具有同時檢查心臟周邊如肺臟組織等優點，以達到早期診斷心臟病變的目的。

豐原醫院放射科醫師黃竣聖指出，高階影像檢查可及早發現潛在的健康危機，慢性病族群更應定期進行全面性的健康評估檢查，在每一次的健康檢查都是早期發現疾病，早期治療的寶貴機會。

豐原醫院放射科醫師黃竣聖表示，心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，可同時檢查心臟周邊如肺臟組織等。（豐原醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法