防誤吸「喪屍煙彈」 南投衛生局籲拒絕電子煙

暑假期間，南投縣衛生局人員深入超商等場所進行防毒宣導，並播放縣長許淑華預錄的防毒宣導短片。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內最近發生多起民眾吸食俗稱「喪屍煙彈」的麻醉藥品「依託咪酯」後駕車自撞死亡，甚至撞及警車，造成執勤警員喪命事件，由於不法人士將「依託咪酯」添加於電子煙中，藉此引誘青少年嘗試，南投縣衛生局呼籲青少年在暑假期間要小心新興毒品，並一同拒絕電子煙。

南投縣衛生局透過暑期各種夏令營活動，向青少年宣導遠離毒品。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，「依託咪酯（Etomidate）」是一種短效靜脈麻醉藥物，須由專業醫師控制劑量，用於麻醉手術。惟近期不肖業者鑽露法規漏洞，將「依託咪酯」混入電子煙油中，造成青少年使用後，輕者出現精神恍惚、易怒及語無倫次等症狀，嚴重者會導致意識混亂、昏迷，如同「喪屍」般的詭異行為，甚至死亡。

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南投衛生局製作文宣呼籲青少年拒絕電子煙，避免誤吸新興毒品「喪屍煙彈」。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，法務部於6月召開的毒品審議委員會，決議將「依託咪酯」列為第三級毒品，目前正進行法制作業中，呼籲青少年於暑假期間出入各種場所時，對於來路不明、包裝可疑的零食及飲料等，都要提高警覺，並一同拒絕電子煙，必要時可以自我嘲解的方式拒絕、逃跑，千萬不輕易嘗試，以免染上毒癮後悔莫及，民眾若有毒品戒癮相關需求，可撥打24小時免費毒防諮詢專線0800-770885（請請您幫幫我）尋求協助。

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