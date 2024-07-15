5旬男鼻塞快窒息 竟是濫用鼻噴劑造成肥厚性鼻炎

林恆甫醫師提醒，使用鼻噴劑時應遵循藥盒說明或醫師、藥師指示，且不要連續使用超過5天。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名56歲男子有鼻塞困擾，經常自行買鼻噴劑使用，時間長達數年，近來發現自己呼吸變得困難，必須用力才能吸到氣，趕緊就醫求助。耳鼻喉科醫師透過內視鏡檢查，發現患者下鼻甲肥厚，診斷為反彈性肥厚性鼻炎，經安排創黏膜下鼻甲切除手術，並教導正確使用鼻噴劑，終於讓鼻塞大幅改善。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，患者主訴原本只是輕微鼻塞，自行到藥局購買鼻噴劑使用。因效果顯著，讓他逐漸依賴鼻噴劑，使用時間長達數年。但隨著時間推移，他發現必須增加劑量才能緩解症狀，近來更出現呼吸困難，嚇得他趕緊就醫。透過內視鏡和鼻阻力儀檢查，發現患者下鼻甲肥厚，診斷為反彈性肥厚性鼻炎。

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因患者的病情已無法單靠藥物治療，經討論後進行創黏膜下鼻甲切除手術，並輔以正確使用鼻噴劑的衛教指導。術後，患者的鼻塞症狀獲得大幅改善，並慢慢戒掉對鼻噴劑的依賴。

林恆甫表示，藥局販售的鼻噴劑以血管收縮劑為主，剛開始用時效果立竿見影，但長期不恰當使用造成鼻腔內血管疲乏，導致鼻黏膜反彈增厚，反而加重鼻塞症狀，造成更嚴重的後果，這名患者的情況就是一個典型的例子。

林恆甫提醒，使用鼻噴劑時應遵循藥盒說明或醫師、藥師指示，不要連續使用超過5天。呼籲民眾若有長期鼻塞困擾，應尋求專業醫療協助，避免自行濫用藥物而錯失最佳治療時機。

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