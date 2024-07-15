健康網》6類食物易致牙敏感！ 充足補鈣+維生素D來固齒

牙醫師表示，缺鈣容易導致蛀牙、牙齦發炎，因此充足的鈣質可以預防牙齒、牙周疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天來枝鳳梨冰好消暑，沒想到一口咬下就牙齒酸軟，令人難受。營養師高敏敏與華崴牙醫診所創辦人徐楷崴，在臉書粉專「高敏敏 營養師」共同發文衛教指出，酸性食物、碳酸飲品、冰的食物、硬質食物、澱粉類及甜食，這些食物容易傷害琺瑯質，導致牙齒酸軟。對此，分享4招保養牙齒撇步，其中提到，成人每日攝取1000mg鈣，搭配維生素D幫身體保鈣，有助牙齒穩固。

●酸的水果：柑橘類、檸檬等酸性食物（包含飲料、果汁）會破壞琺瑯質，造成牙敏感。

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●碳酸飲品：汽水、啤酒等碳酸飲料，容易傷害琺瑯質，尤其含糖汽水也容易導致蛀牙。

●冰的食物：冰塊、冰棒等冰的食物本來就很刺激。尤其冰塊、冰棒更是偏硬，咬下去的瞬間，牙齒好像在「初戀愛情酸甘甜」，所以牙敏感的人，還是不要強迫自己。

●硬質食物：肋排、甘蔗，啃骨頭或甘蔗，這種比較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至有可能造成牙裂。

●澱粉類：洋芋片、麵包、白飯，澱粉類食物代謝後，會產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，且容易卡在牙縫裡，導致清潔更困難。

●甜食：果乾、蛋糕、含糖飲料等甜食，可以說是牙齒的剋星，在口腔內產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，尤其軟糖更容易黏在牙縫裡面，讓細菌利用糖來繁殖，更容易導致蛀牙。

除了上述食物，如果有磨牙習慣或刷牙過度，也都容易導致琺瑯質磨損，另分享以下日常保養牙齒的小撇步。

護牙4撇步 抗敏牙膏搭軟毛牙刷緩不適

●每日充足鈣質（成人每日1000mg）：缺鈣容易導致蛀牙、牙齦發炎，因此充足的鈣質可以預防牙齒、牙周疾病。

●維生素D：維生素D可以幫助身體保留鈣，如果缺乏維生素D，會導致牙齒不穩固。

●選軟毛牙刷加抗敏牙膏：刷毛過硬的牙刷，容易磨損牙齒表面，因此牙醫都會建議選軟毛牙刷，並輕輕的清潔牙齒表面，可以再搭配抗敏牙膏，減輕牙敏感的不適。

●搭配使用牙線和漱口水：可以預防牙齦發炎及細菌滋生。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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