健康網》塗了防蚊液仍被叮？ 食藥署曝3招聰明使用方法

許多人出門前都會塗抹防蚊液，以為萬無一失，沒想到仍被叮得滿頭包；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日出門享受陽光的熱情外，還須注意戶外蚊蟲的攻擊。許多人出門前都會塗抹防蚊液，以為萬無一失，沒想到仍被叮得滿頭包。對此，衛生福利部食品藥物管理署也提供了3個有效辦法，須留意塗抹部位、塗抹順序，以及視防護時間適量補擦。

快來看怎麼聰明塗抹防蚊液

●塗抹部位：有些產品是噴灑於衣物，有些則可塗抹於皮膚，但是並非所有部位都可以塗抹，使用前仍需確認使用注意事項等相關標示，若有傷口或過敏等肌膚須盡量避開，避免過度刺激皮膚造成不適。

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●維持防護時間：防蚊液產品需要注意塗抹後可維持的時間，以便進行補擦，如果防蚊液保護效力減弱，身邊仍有蚊子徘徊，則應遵循說明書/仿單的用量說明，適量補擦。



●塗抹順序：如果需同時使用防曬與防蚊產品，建議先擦防曬後，間隔一段時間再使用防蚊產品，並且在塗抹前留意產品標示及注意事項，塗抹後有任何不適須立即停止使用並諮詢醫療人員。

蚊蟲叮咬後的正確處置

如果不小心被蚊蟲叮咬了，可用肥皂和乾淨的清水清洗傷口，不僅可以減少感染也能適度減緩搔癢，避免用未知的偏方清洗患處，以免刺激傷口甚至引發感染。另外，也可適度冷敷，對消腫止癢也有一定幫助。提醒您，儘量避免過度抓癢，以免引發細菌感染。

另外，不少人被蚊蟲叮咬後，會使用具清涼感的外用藥來減緩搔癢不適，但這類藥品常用來降低搔癢感，如想更有效消炎消腫，建議選擇下列兩類蚊蟲藥膏：

1.含抗組織胺藥品：主要緩解紅腫、搔癢不適的常見成分。

2.含類固醇藥品：主要以抗發炎來減少皮膚發癢，但需避免塗抹於有傷口處，以免增加感染的可能。

食藥署提醒，遭蚊蟲叮咬後所使用的外用藥膏多為局部使用，較少會發生全身性的副作用，但仍需遵循藥品使用說明書適量使用，避免不當用藥而發生不良反應。

值得注意的是，大部分蚊蟲叮咬症狀最多持續一到兩週，如發生其他感染症狀、高燒、嚴重過敏反應，或使用相關藥品有任何問題，建議尋求專業醫療協助。另外，若是嬰幼兒被叮咬後產生紅腫反應，並且持續惡化影響作息，或蚊蟲叮咬處不慎抓傷破皮或疼痛，也需要儘快諮詢醫生，避免引發蜂窩性組織炎或產生其他問題。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第982期

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