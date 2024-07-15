6歲女童外斜視 嘉基進行「可調式斜視矯正手術」改善

6歲女童經可調式斜視矯正手術，術後在復原室評估眼位，再微調到最佳位置，已沒有斜視問題。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名6歲韋姓女童2年前偶有眼球外斜情形，隨發生頻率愈來愈高，家長帶到嘉義基督教醫院眼科求診，被診斷為外斜視；醫師原本以遮眼方式為女童治療，因改善有限，加上女童的年紀及表達能力提升，今年2月透過「可調式斜視矯正手術」為女童矯正，術後在恢復室評估眼位，再微調至最佳位置，目前恢復良好，已沒有斜視。

嘉基眼科醫師蔡忠斌表示，韋姓小妹妹2年前初次到院就診，雖眼球外斜但不影響視力，先以遮眼方式治療，並持續觀察，今年初發現韋小妹妹的眼球外斜情形改善有限，且評估年紀與表達能力提升，2月為她進行「可調式斜視矯正手術」，術後不用住院、立即可返家，女童的眼睛已恢復正常。

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蔡忠斌說，一般而言大約每100人就有4人有斜視問題，斜視是可以治療的，而且至今發展出多樣的手術方式，可以改善外觀也增進視覺功能。

蔡忠斌表示，可調式斜視手術行之有年，嘉基2013年至今年累計超過1000例，此手術精細、精準度高，術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉調整眼位，利用拉索方便術後能快速找到套結位置，手術後可立即評估病人眼位、進行微調，與傳統不可調整的斜視手術相比，降低再次手術風險，建議有斜視問題的民眾可找專業醫師討論，進行合適的手術治療。

可調式斜視手術在術中以滑動套結放鬆或加強眼球肌肉以調整眼位。（嘉義基督教醫院提供）

嘉基眼科醫師蔡忠斌為韋小妹妹進行可調式斜視矯正手術，治療外斜視問題。（記者王善嬿攝）

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