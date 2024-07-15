6旬婦腰痠背痛又洗腎 中醫雷射針灸改善氣血不足

洪怡錂主任表示，雷射針灸是使用低能量雷射刺激穴道，屬非侵入性治療，病患不會感覺疼痛。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕68歲蔡姓婦人因長年勞作常有腰痠背痛症狀，雖服用止痛藥、貼痠痛藥膏，但改善程度有限，又合併有腎病末期洗腎中，近來前往中醫門診求診，中醫師判斷其體質為腎陽虛兼氣血不足，若接受傳統針灸治療恐有暈針的風險，建議以雷射針灸方式治療，不僅改善局部痠痛，也兼用補腎益氣養血的穴道，經3個月治療後，精神和體力均有改善，且減少洗腎時發生血壓過低的情況。

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任洪怡錂表示，傳統針灸是使用毫針刺激穴道，適用於無針灸禁忌症，不過包括凝血功能異常、體質虛弱、局部有不明腫塊或皮膚病灶的病患並不適用，而針灸時病患的體感會有痠、麻、脹、走竄及輕微痛感，醫師可針對穴位，運用補瀉手法調控或加強療效，目前健保有給付。

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洪怡錂介紹，雷射針灸則是使用低能量雷射刺激穴道的新型治療方式，因屬於非侵入性治療，病患不會感覺疼痛，亦不會發生因穿刺可能發生的局部瘀血或感染等問題，相對而言更加安全。較適合用於兒童、體質虛弱、凝血功能異常、免疫低下、對於針刺有強烈恐懼，以及容易發生暈針等具有針灸禁忌症的病患，但目前並未納入健保給付。

洪怡錂指出，傳統針灸已行之多年，在許多古籍與中醫師的經驗傳承中，大多數中醫師對於如何使用毫針以特殊行針手法針對特定穴位進行補瀉較有共識，但是雷射針灸的補瀉作用，目前仍未有定論。

洪怡錂強調，雷射針灸與傳統針灸各有優缺點，但雷射針灸不失為另一種替代治療的方式。近年來隨著雷射針灸的相關研究論文陸續發表，其治療各種疾病的成效越來越被肯定，有醫院甚至已設立雷射針灸治療中心，對於各種急慢性疼痛、呼吸系統疾患、消化系統問題、假性近視與減重等，都有不錯的治療效果。

洪怡錂主任強調，雷射針灸與傳統針灸各有優缺點，但雷射針灸不失為另一種替代治療的方式。（記者陳建志攝）

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