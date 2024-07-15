健康網》傳染病大爆發 醫：流感、新冠、腸病毒齊發

近期呼吸道傳染病疫情嚴峻，醫師紛紛提出示警。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期雖是炎炎夏日，在搭車或在戶外，是否聽到不少人咳嗽？或是你身邊從未感染過新冠的「天選之人」們紛紛感染了？新冠肺炎疫情嚴峻，且由於氣候變遷，傳染病流行時間改變，過去在冬季流行的流感，都傳出多人感染。小兒科醫師羅士軒表示，過去流感與腸病毒等傳染病多在冬季流行，然近期新冠、腸病毒與流感大爆發。

衛福部疾管署在9日例行記者會上說明，上週新冠門急診就診達12.6萬人次，換算為實際人數大約5、6萬人，仍呈現上升3%；同時流感疫情仍處流行期，上週類流感門急診就診達10.5萬人次，較前一週略增2.2%，增幅已趨緩，但仍新增56例流感重症、21例流感死亡。

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羅士軒醫師在粉專「旭恩小兒科診所」說明，今年的夏天很不一樣，除了氣溫非常熱之外，還有一大堆發燒的傳染病。往年到了暑假，看感冒的診所通常會進入淡季。但是這幾個月流感、新冠、腸病毒、還有其他有的沒的病毒大爆發，大人小孩都在感冒。

羅士軒發現一個有趣的現象，在2~3週以前，A、B流感一大堆，逼得政府在6月26日宣布再度放寬公費克流感的資格。那一段時間發燒的病人，的確是流感最多。不過到了上週，門診開始出現全家大小都感冒或發燒的，流感快篩的陽性率下降，反而新冠確診的人數比例節節上升。中間也穿插不少腸病毒的孩子，也還是有聽說在停課的班級。到了本週，上吐下瀉的越來越多，但是流感、新冠、腸病毒依舊還是有，「不禁開始擔心起今年冬天了。」

羅士軒提醒，不管今年有沒有得過流感，建議10月之後，流感疫苗還是要打一打，不然得到就會知道流感有多難過了。

羅士軒表示，腸病毒一直存在，「我們害怕的腸病毒71型也不知道甚麼時候說來就來」，除了做好衛生習慣之外，也是有疫苗可以預防。不管哪一種發燒的傳染病，基本還是要做好衛生習慣、多洗手、戴口罩出入比較多人生病的場合。

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