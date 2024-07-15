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下半身癱瘓才知罹癌 雲林北港媽祖醫院啟動免費巡迴篩檢
〔記者李文德／雲林報導〕根據資料統計，雲林縣10大癌症死亡原因，攝護腺癌高居第6名，主要是因家族遺傳史、高脂飲食等原因造成。不過中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）醫師發現，到院就診近半都診斷為癌症第三、四期，更有患者下半身癱瘓才知因癌細胞轉移，民眾預防觀念仍需重視。因此院方即日至8月17日展開篩檢活動，明天開始將巡迴雲、嘉6鄉鎮進行免費癌症篩檢，盼建立民眾「預防勝於治療」觀念。
泌尿科醫師李柏毅表示，攝護腺癌好發於60至70歲男性，不過近年有趨於年輕化，主要因素為家族遺傳史，習慣吃紅肉、油炸物等高油脂飲食等有關連。
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「院內發現攝護腺癌三、四期患者就有五成」李柏毅指出，比例相較於總院來說還要高。其中有病患是因為下半身癱瘓求助其他科別，才發現是攝護腺癌細胞已經轉移到其他部位，更是凸顯民眾們對於預防醫學更需要重視。而現在攝護腺癌也趨於年輕化趨勢，故也會建議45歲男性甚至更年輕者可盡早篩檢。
北媽醫院今起展開「攝護腺癌、三高一腎巡迴篩檢」，院長吳錫金、土庫鎮長陳特凱、嘉義新港鄉長葉孟龍等人出席啟動記者會。
吳錫金表示，雲嘉地區及早發現攝護腺癌比例較低，故2020年起便舉辦免費篩檢活動，即日至8月17日，北媽醫院、虎尾農會診所皆有檢測攝護腺特定抗原服務，明起巡迴北港、土庫、虎尾、崙背、新港、六腳等6雲嘉鄉鎮進行篩檢，也會針對新陳代謝症候群進行篩檢及衛教宣導。
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