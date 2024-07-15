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健康 > 杏林動態

小港醫院咀嚼吞嚥照護實力佳 越南軍醫院來台取經受訓

2024/07/15 14:07

越南175軍醫院再次來訪高雄市立小港醫院學習咀嚼吞嚥。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為照護老人的吞嚥功能，使提升到不用仰賴鼻胃管生存，高雄市立小港醫院於2018年成立全台道座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，2023年3月越南175軍醫院團隊與小港醫院簽約學習，並於今（15）日起接受14天的進階受訓課程，盼將先進技術也能帶回越南。

小港醫院副院長馮明珠表示，越南175軍醫院是越南南部地區最高軍隊醫院，服務當地群眾，越南和台灣一樣都面臨老化與照護人力短缺的議題。這2週的課程非常精采，不僅有咀嚼吞嚥障礙進階臨床評估與處置、吞嚥內視鏡檢查進階及實作、咀嚼吞嚥障礙社區篩檢實作、吞嚥檢查食製備、介護食製作、門診、病房營養照顧等，受訓的7位菁英種子醫師、復健師、護理師們可學習到進階的照護。

越南175軍醫院Bui Thi Duyen醫師表示，這次是第2次來到小港醫院，前一次將許多咀嚼吞嚥照護知識帶回越南進行平行推廣，希望這次2週的進階課程能在越南建立完整的團隊，按小港醫院的照護經驗作為培訓課程，為越南吞嚥障礙的病人帶來更佳的醫療品質。

小港醫院表示，很少政策的翻轉是由高雄開始的，希望咀嚼吞嚥機能提升到無鼻胃管人生的政策能成為重要典範，真正做到政策影響與改變民眾的認知。

小港醫院希望讓咀嚼吞嚥照護模式在越南落地生根，翻轉越南政策，也擴大台灣醫療技術在國際的影響力。（小港醫院提供）

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