健康網》口臭人緣差！這男子不是沒刷牙 而是鼻子造成

男子因長期鼻塞，引發口臭問題，讓他在社交上出現困難，影響人際關係；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕勤刷牙還口臭，原來是找錯兇手了！1名黃先生（化名）因口臭問題在社交上處處碰壁，影響人際關係，因而就醫。醫師診斷發現，男子因慢性過敏性鼻炎致雙側下鼻甲肥大，出現鼻塞，而改用口呼吸，使其出現口臭狀況，因此進行冷觸汽化輔助下鼻甲成形手術，漸漸地再也沒人說他的口氣不佳了！

沈耿仲耳鼻喉科醫師沈耿仲在臉書專頁「沈耿仲 耳鼻喉顏面整形外科醫師」與專欄發文分享，了解男子病因後，便為其進行冷觸汽化輔助下鼻甲成形手術，將狹窄的鼻腔重新開通。手術後，起初男子雖不太習慣用鼻子呼吸，但慢慢地喉嚨卡卡的感覺消失，起床時也不再口乾到快裂開的感覺，更重要的是，再也沒人說他的口氣不佳，與他人共乘時放鬆多了！

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針對雙側下鼻甲肥大與鼻塞關係，沈耿仲說明，其常見於慢性過敏性鼻炎，或反覆鼻竇炎，當鼻子接觸到過敏原後，會引發打噴嚏、流鼻水、鼻塞，甚至眼睛發癢、紅腫等症狀，因長期刺激導致黏膜增生，長出肥厚組織，阻擋了呼吸氣流的通道，導致鼻塞出現。

口腔異味原因百百種，沈耿仲提及，一般直覺都會想到沒有定時好好刷牙，但其實牙齦、牙周有沒有發炎，飲食上是否偏好重口味，就連喝水量夠不夠都可能造成口臭。不只如此，口臭也可能與鼻塞有關，因長期鼻塞時，可能會改用口呼吸，使嘴巴變乾燥，口水量變少，而無法有效清除口腔細菌，容易出現口臭狀況，再加上若是過敏性鼻炎引起的鼻塞，鼻涕本身就會較多、稠，當鼻涕倒流且鼻涕中的蛋白質分解，口腔就容易出現腐敗味。

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