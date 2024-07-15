台中慈濟首創AI智能關節偵測 可檢測老化、肌少症

台中慈濟醫院復健醫學部醫師陳佳菁開發「AI智能關節偵測系統」，利用手機、平板或筆電鏡頭捕捉用戶的動作，並運用人工智慧技術分析姿勢變化，就可以提供早期老化和肌少症風險的初步量化評估。 （慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院復健醫學部創新開發「AI智能關節偵測系統」，透過姿勢變換就可檢測早期老化和肌少症，預計明（2025）年正式上線！未來可廣泛應用於臨床診斷與居家遠端運動管理，長期監測用戶身體狀況，並將數據回傳至資料庫，幫助建構病人完整資料，改善高齡健康問題。

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚表示，身體肌肉質量與纖維數量會隨著年齡增長日漸減少，高齡者缺乏運動會加速肌肉退化而不自覺，常出現烏龜頸、駝背、骨盆前傾等狀態；即使老人在家運動，居家運動訓練也未必能達到正確的臨床標準。

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復健醫學部醫師陳佳菁因此創新開發「AI智能關節偵測系統」，只要利用手機、平板或筆電鏡頭捕捉用戶的動作，並運用人工智慧技術分析姿勢變化，就可以提供早期老化和肌少症風險的初步量化評估。

陳佳菁表示，「AI智能關節偵測系統」的主要優勢，在於提供便捷的姿勢健康檢查、早期發現動作控制問題，並為遠距醫療提供高齡族群骨骼肌肉和關節狀況的評估依據；系統採用物理性的智能檢測方式比過去仰賴血液檢查的方法，操作簡單且更易於判讀，是台灣首創的卓越系統。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷表示，「AI智能關節偵測系統」建置完成後，一定可以更廣泛應用於長照領域，引進機構協助改善長輩的健康狀態，也提供更便利的健康管理。

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