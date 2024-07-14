健康網》意外死亡竟是偽裝！醫因「這」揪出疑點

同居人謊稱女子想不開燒炭自殺，而前往就醫；情境照，圖中場景與本文無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕30歲左右女子在到院前已死亡，同居人表示，女子因為想不開在家裡輕生，但醫師卻發現疑點，照理來說，一氧化碳中毒，皮膚顏色會呈現櫻桃紅，而祂卻非常暗沉，感覺缺氧很久，且抽血結果一氧化碳濃度並不高等原因。因此，請到場員警知會檢察官。後來得知，原來2人都有吸食毒品習慣，前1晚吸食後昏昏欲睡，等到醒來才發現女子已暴斃身亡，才會偽裝成燒炭假象。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，醫師只能說出病人病狀、傷勢，但不能說出原因，調查是屬於檢察官的工作。曾遇過特別的案例，這名女子是由同居人送來醫院，但很不幸地，檢查發現已在到院前死亡。進一步詢問同居人時表示，女子是想不開在家裡燒炭。

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但陳榮堅卻在其中發現一些疑點：一氧化碳中毒的病人，皮膚顏色會呈現櫻桃紅，而女子皮膚卻是非常暗沉，感覺缺氧很久；且抽血結果一氧化碳濃度並不高。再加上同居人推測祂離開的時間是4-6小時，也與檢查結果不符合。不過，由於法規規定，有些細節不是醫療人員能夠介入，因此請到場員警知會檢察官，事情可能並不那麼單純。

至於後續結果，陳榮堅解答：原來是2人都有吸食毒品的習慣，前1晚吸食後就昏昏欲睡，等到早上醒來時才發現女子已暴斃，為了掩蓋非法的行為，才自行加工成輕生的樣子，送來醫院。「所以醫師有時也要有柯南般的警覺，不然或許就會造成沉冤未雪。」

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