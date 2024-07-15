健康網》喝蜂蜜水最佳「2時間點」！ 中醫：潤腸通便又助眠

中醫師表示，早晨起床喝蜂蜜水可幫助促進腸胃蠕動、睡前喝則可放鬆神經，幫助睡眠；示意圖。（彭博社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕補充水分只喝白開水太乏味，因此有些人會泡蜂蜜水，享受清甜口感。澄玥中醫診所中醫師徐碧韓指出，喝蜂蜜水有2個最佳時間點：「早晨起床」喝可幫助促進腸胃蠕動、「睡前」喝則可放鬆神經，幫助睡眠。建議成人每天食用蜂蜜約20到25克左右為宜。

徐碧韓在臉書粉專「澄玥中醫診所」發文表示，蜂蜜含有豐富的醣類、蛋白質、胺基酸、維生素、礦物質等成分，在歐洲、美國、日本等國家是人們日常餐桌上不可缺少的食品。近年來台灣人也開始習慣有日常服用蜂蜜的習慣，超商常常看見琳瑯滿目各種牌子的蜂蜜。

請繼續往下閱讀...

蜂蜜有潤肺止咳、抗老多功效

徐碧韓說明，在中醫裡，蜂蜜始載於《神農本草經》，其曰：「蜂蜜味甘、平，主心腹邪氣、諸驚癇痙，安五臟諸不足，益氣補中、止痛解毒，除百病，和百藥，久服強志輕身，不飢不老」，並將蜂蜜列為上品之一。

在《本草綱目》中也記載：「入藥之功有五，清熱也，補中也，解毒也，潤燥也，止痛也。生則性涼，故能清熱；熟則性溫，故能補中；甘而平和，故能解毒；柔而濡澤，故能潤燥；緩可去急，故能止心腹肌肉瘡瘍之痛；和可致中，故能調和百藥，而與甘草同功。」可見蜂蜜功效顯著，又是尋常可見之物。

就現代說法與中醫觀點，可知蜂蜜具「潤腸通便、消炎殺菌、穩定神經、幫助睡眠、潤肺止咳、抗衰老、營養價值高、有益心血管」多項好處。

4族群少碰 痰多食用恐有反效果

●腸胃虛弱：蜂蜜性質滋潤，容易引起痰濕，如果有胃脹、大便黏、體質易腹瀉、濕氣較重的人要多加留意，切記適量，否則會加重腹瀉。

●糖尿病患者：吃蜂蜜後會升高血糖，對疾病的管理，和血糖的控制並無好處。若要食用蜂蜜，需與營養師討論合適的攝取份量，避免血糖波動太大造成身體的負擔。

●一歲以下嬰兒：雖然蜂蜜是治療兒童咳嗽的選擇，但蜂蜜中恐含有肉毒桿菌的風險，讓細菌在腸胃道中繁殖，破壞寶實脆弱的防禦系統，引起食用蜂蜜致死的案例。

●咳嗽痰多濃稠者：蜂蜜的潤肺止咳功用，是針對咽喉乾症狀，也就是所謂的乾咳才適用，一般感冒、咳嗽，初期呼吸道會有很多痰，不適合用來止咳，主要是蜂蜜仍然有生痰性質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法