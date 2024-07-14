健康網》男性「不想愛愛、超容易累」？ 中3大類症狀別拖！

醫師表示，男性到了更年期時，容易出現情緒起伏較大、性慾減退，以及感到疲勞等症狀；圖為情境照。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「你情緒這麼大，難道是更年期？」雖然這句話有些不中聽，但是有幾分正確性存在！高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝指出，男性到了更年期時，確實容易情緒起伏較大，另外，還可能出現性慾減退、性功能障礙等性功能異常症狀，以及容易感到疲勞、心悸等身體上的改變，若發現症狀，建議向醫師諮詢，協助生活作息調節，度過更年期。

王建勝在臉書粉專「粗其致勝 泌尿科王建勝醫師｜高雄左營三民鳳山｜疝氣 包皮 攝護腺 結石 性功能專科」發文分享，男性更年期問題容易被忽視，但和女性的更年期一樣，更年期造成的改變也可能對生活帶來巨大的變化！

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針對男性更年期起因，王建勝提及，當男性年紀增長，睪固酮分泌會逐漸減少，進而降低雄性激素，因此若發現以下症狀持續發生，很可能就是男性更年期：

●性功能異常：通常是最明顯的症狀，性慾減退、性功能障礙或者勃起困難，都會造成生活上的不便。

●身體明顯改變：例如突然變胖／變瘦、容易感到疲勞、活動力下降、心悸、熱潮紅等。

●情緒起伏較大：可能以往樂觀個性，卻變得容易沮喪、憂鬱，對於事物不關心、或缺乏活力等。

王建勝提醒，家人發生上述狀況時，可以鼓勵向泌尿科醫師諮詢，透過臨床評估，更能協助生活作息調節，或是透過正規治療補充睪固酮，有助於男性度過更年期。

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