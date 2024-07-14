人體陽氣最旺盛「三伏天」是這3天 中醫推這樣冬病夏治

中醫夏季三伏貼治療，以溫陽散寒、辛溫袪濕的中藥敷貼在穴位上，透過皮下吸收，改善氣喘及過敏性鼻炎患者體質。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕氣喘、過敏性鼻炎及慢性咳嗽是冬季好發的難治疾病，台中榮總指出，中醫針對春夏養陽原則，以中醫傳統貼敷療法，在一年內人體陽氣最旺盛的日子「三伏天」，進行夏季三伏貼治療，「冬病夏治」可助長陽氣，可幫助免疫調節，改善體質、預防或減少冬季容易發作的慢性疾病。

中榮傳統醫學部醫師張益賓指出，中醫會配合節氣在夏季實施三伏貼治療，在三伏天進行貼灸治療，包括在初伏（夏至以後的第三個庚日）、中伏（夏至以後的第四個庚日）和末伏（立秋以後的第一個庚日），以溫陽散寒、辛溫袪濕的中藥敷貼在穴位上，透過皮下吸收，改善氣喘及過敏性鼻炎患者體質。

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張益賓表示，三伏貼常用於治療呼吸系統疾病或體質虛寒的族群，例如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、成年人反覆感冒、老年人慢性支氣管炎、小兒體質虛弱等等；對於不易配合服藥或對服藥有疑慮的民眾，也能藉此外治法調理偏差的體質。

中榮傳統醫學部醫師吳奐昀說，三伏貼在過去許多研究中有免疫調節作用，研究數據顯示，病人在接受三伏貼治療前一年的冬天與接受三伏貼治療的同年冬天相比，感冒的天數減少60%，而感冒發生的頻率更是減少了70%。

台灣研究也顯示，三伏貼治療是治療過敏性鼻炎的有效方法，尤其是打噴嚏、流鼻水和鼻子發癢的症狀，且在SF-36（健康量表）中顯示了使用三伏貼治療病人，於GH（一般健康）和 VT（活力）有顯著的改善。故對於有呼吸道疾病（如過敏性鼻炎、感冒、鼻炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、中耳炎及氣喘）的病人，三伏貼治療能改善症狀及提升生活品質。

另外台灣研究也發表有使用三伏貼穴位敷貼治療者，經過3次的診療過程後，患有氣喘、具過敏及皮膚過敏症者有使用三伏貼穴位敷貼治療，經過3次的診療過程後，達92.21%有明顯的改善。

今年（2024） 三伏天分別為「初伏7月15日」、「中伏7月25日」、「末伏8月14日」，前後5天區間都可以敷貼，吳奐昀提醒，三伏貼治療仍需經中醫師評估是否適合，如有發燒、急性感冒、急性感染、皮膚容易過敏或有傷口者、孕婦和兩歲以下的兒童不適合三伏貼治療，治療期間應注意不宜冰品和辛燥及易引起過敏的飲食。

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