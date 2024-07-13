健康網》「這時間」運動CP值最高 美研究：男降血壓女增肌

研究發現，女生早上運動能燃脂，晚上運動能增肌；男生晚上運動則能有效降低血壓；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你/妳喜歡以運動開啟新的一天，還是用運動畫上一天的句號呢？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，2022年美國斯基德莫爾學院研究發現，女生早上運動能燃脂，晚上運動能增肌；男生晚上運動則能有效降低血壓，該研究發表在《前沿生理學》（Frontiers in Physiology）。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，研究者招募30名女性與26名男性，隨機分配在上班前（06:00-08:00）或下班後（18:30-20:30）進行為期12週的多模式運動。結果顯示，女生早上運動能有效減少腹部脂肪，晚上運動則能顯著增加肌肉；男生則在減少腹部脂肪和增加肌肉上較不明顯，但在降低血壓方面，晚上運動會顯著。

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蕭捷健說，研究者認為，這與人體的生理節律和荷爾蒙分泌有關。晚上運動後，身體會經歷一個較長的休息和恢復期，有助於降低血壓。更具體地說，運動後的降壓效果可能與夜間的血壓自然下降有關，或可能是因為晚上運動可以減少早晨的血壓上升。

選出最佳運動時間

●確定目標：想要燃脂、增肌或降血壓？

●選擇時間：根據研究結果，選擇最適合自己的運動時間。

●持之以恆：堅持運動，讓健康效果事半功倍。

蕭捷健提醒，如果決定要在晚上運動，記得要避免在睡前2小時內進行過度劇烈的運動，以免影響睡眠。

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