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健康網》紅龍果變身！ 農糧署授做「粉紅少女心」鬆餅
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕紅龍果是夏日常見的水果之一，無論是切塊鮮食，或打成果汁都很美味，農糧署分享，還可以做成充滿「粉紅少女心」的漂亮鬆餅，上頭點綴紅肉及白肉紅龍果，補充身體所需營養。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，挑選紅龍果有3撇步：外型飽滿、果皮顏色亮麗無皺縮、鱗片及果梗切口新鮮。市面上常見有紅肉及白肉，紅肉細軟多汁甜度高，含甜菜紅素，可調節身體機能；白肉清脆爽口微酸甜，富含膳食纖維，有助腸胃蠕動。
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紅龍果鬆餅
●材料：紅龍果100克、鬆餅粉150克、雞蛋1顆、鮮奶10毫升。
●步驟：
1.紅龍果加入鮮奶，放入果汁機攪打成汁後過篩。
2.加入鬆餅粉與雞蛋，混合成麵糊。
3.以小火煎至微起泡後翻面煎，雙面煎熟即可。
完成後裝盤，依喜好添加蜂蜜或鮮奶油等。
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