健康網》越南台商尿出藍色尿！ 醫揭密與GG發炎有關

台商在越南感染尿道炎，回台後發現尿液變成藍色的，醫師解釋是跟越南醫師用藥有關。（圖取自呂謹亨臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名剛從越南回來的台商，在越南時得了尿道炎、龜頭包皮腫脹發炎，先在當地醫院看診檢查治療，但服藥後尿道還是痛，一回台就趕緊到懿安泌尿科診所就診，沒想到一驗尿，尿液竟然是藍色的，醫師呂謹亨解釋，這是因為越南醫師開了一種台灣沒有的藥物：Domitazol！

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，患者看診時翻出一疊報告，全部都是越南文，只有幾個英文專有名詞跟數字，勉強可以判讀，還好只是細菌性尿道炎，淋病、梅毒等性傳染病...都是陰性，但是也提醒患者，性病感染有空窗期的問題，建議三個月或有症狀時，再回來檢驗。

請繼續往下閱讀...

影響尿變色的原因

至於患者的尿液為何是「藍綠色」？呂謹亨解答，因含亞甲基藍的藥物！他說，越南的醫院開了一種台灣沒有的藥物：Domitazol，效果類似台灣醫師常用的泌尿道感染消炎鎮痛藥物：Phenazopyridine，而此藥會讓小便變橘黃色喔！。

呂謹亨表示，尿液顏色可以看出一個人飲水是否足夠，還有潛在的健康問題。尿液含有水、鹽、尿素及腎臟分泌的尿色素（黃色），因此尿液大多呈現透明淡黃色。當攝取水分足夠，尿液的顏色就會變淡；反之，水分攝取量不足、流汗或水分流失太多時，顏色就會較濃。另外，尿液的顏色也會受到食物、藥物或疾病，各種因素影響。

醫師指出，尿液的顏色會受到水分、食物、藥物或疾病，各種因素影響；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

飲食最常影響尿液顏色

呂謹亨指出，飲食會影響尿液顏色，如維生素B群，尿液會呈亮黃綠色；β-胡蘿蔔素與維生素 C，尿液會偏深黃或橘色，如：紅蘿蔔、木瓜、中藥大黃；吃紅火龍果、甜菜、黑莓尿液呈紫紅色；綠蘆筍吃過多，尿液可能變成綠色、深褐色。

影響尿液顏色的疾病

1.深黃色：代表身體缺乏水分。

2.橘色：肝或膽管有問題。

3.粉色或紅色：血尿（泌尿道感染、攝護腺肥大、結石、腫瘤...）。

4.深褐色：嚴重燒傷、溶血性貧血、橫紋肌溶解、急性黃疸性肝炎等疾病，尿色可能深如醬油。

5.綠色：綠膿桿菌。

6.乳白色、混濁：乳糜尿，若伴有解尿異常、腰痛、發熱，可能是泌尿道感染。

7.紫色：紫色尿袋症候群，長期放置尿管慢性感染造成。

8.黑色：罕見疾病 "黑尿症"，先天代謝異常。

醫師表示，當尿液乳白色、混濁，伴有解尿異常、腰痛、發熱，可能是泌尿道感染；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

常見使尿液顏色改變的藥物

●黃色：維他命B2、複合維他命B。

●黑色：含鐵製劑，緩瀉劑。

●深棕色尿液：抗瘧疾藥物、巴金森氏症藥物、肌肉鬆弛劑、抗生素（Metronidazole、Sulfonamides、Nitrofurantoin）、心絞痛用硝酸鹽類藥品（Nitrates）。

●橘紅或橘黃色：抗凝血劑、尿路發炎藥物（Phenazopyridine、抗凝血藥（Warfarin）、風濕免疫藥物、帕金森氏症藥（Entacapone）、鐵螫合劑與肺結核藥物。

●紅色：化療藥如doxorubicin（小紅莓）。化療藥cyclophosphamide若引起出血性膀胱炎，可能血尿。抗癲癇藥物、抗凝血藥、消炎止痛藥、精神穩定劑。

●綠色或藍綠色尿液：亞甲基藍、甲基藍（Methylene blue）、抗憂鬱劑（Amitriptyline ）、胃酸抑制劑（Cimetidine）、促腸胃蠕動藥（Metoclopramide）、非類固醇消炎止痛藥（Indomethacin）、肌肉鬆弛劑（Methocarbamol）、抗組織胺（Promethazine）、保鉀利尿劑（Triamterene）。

呂謹亨也提醒，如果對小便的顏色有疑慮，請儘快尋找泌尿科醫師檢查喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法