對抗高溫疲憊感！中醫「養胃茶」對抗夏日倦怠

身體散熱不完全時，馬上進入冷氣房，反而會造成疲憊感；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕近期高溫不斷，除了小心熱傷害外，光是出門走幾步，都會快速累積疲憊感。中醫師莊可鈞指出，在身體散熱不完全時，直接進入冷氣房，晚上又熬夜、睡不好，會導致實火、虛火一起燒，夏日的疲憊感就是由此而來，民眾可用白茅根、金銀花、陳皮、石斛、生甘草、檸檬草熬成養胃茶，緩解相關症狀。

莊可鈞解釋，高溫、不透風的環境會讓身體產生「實火」，尤其免疫力較差者可能出現口瘡、喉嚨腫痛、便秘等症狀，而壓力大、熬夜、睡眠不足則容易產生「虛火」，產生心煩氣躁、口乾舌燥、手腳心發熱或盜汗等症狀。

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人體在溫度較高的環境下，通常會開始排汗、啟動自我調節機制，排除體內的熱量。但莊可鈞指出，如果體內熱量還沒消散就直接進入冷氣房，原本打開的毛孔會瞬間閉鎖起來，導致熱留在體內，造成微熱的疲累感，甚至有些人會以為自己發燒，或出現頭痛、頭悶、噁心、食慾低下等表現。

莊可鈞說，這時候喝一大杯冰涼的含糖飲料並不能改善熱量在體內累積的情況，飲品的低溫甚至會讓毛孔維持關閉狀態，導致流汗散熱的機制無法運作，中醫通常會建議民眾飲用「清暑利濕養胃茶」。

「清暑利濕養胃茶」材料包括：白茅根3錢、金銀花3錢、陳皮3錢、石斛2錢、生甘草1錢、檸檬片3片，以及清水2000毫升，熬製時，先把藥材一起放進砂鍋以大火煮開後，轉文火煮15分鐘，過濾藥材放涼，要喝時再加入檸檬片即可。

莊可鈞指出，白茅根、金銀花等成分可以清熱解毒，陳皮平衡健脾，可以解決「實火」問題，石斛等繁殖力低、生長週期長的珍貴草本藥材，則有益胃生津、改善陰「虛火」問題，讓身體保持平衡的狀態，加上檸檬片的清新口味也相當適合日常飲用，有治療夏日口瘡與女性泌尿道感染的功效。

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