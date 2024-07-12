健康網》通勤也可以瘦身？ 醫：熱量消耗「NEAT」比運動多

醫師說，像是遛狗、做家務/勞動、通勤走路、買菜、園藝活動都算是NEAT；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕通勤因為增加NEAT所以有利瘦身？肥胖專科醫師歐淑娟在臉書粉專「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」發文分享非運動性活動產熱（non-exercise activity thermogenesis，簡稱NEAT），別小看它不是運動，事實上在整天的熱量消耗NEAT佔比不小，運動才佔整天熱量消耗5%，而NEAT卻足足三倍佔了15%！像是遛狗、做家務/勞動、通勤走路、買菜、園藝活動都算是NEAT。

歐淑娟提到，上班族如果開車改成搭車，除非停車場距離很遠，要走很多路，否則無形中增加的NEAT也許不容小覷。強調NEAT的重要性其實在於「離開坐姿」，都市人的日常生活太方便了，往往只需要在位置上，動動手指就可以搞定很多事，而久坐是一個非常不利健康、減重、減脂的行為模式。但只要有足夠的NEAT，熱量的消耗可能不輸運動唷！

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以一個50公斤的女生為例，歐淑娟說，假設每日熱量消耗是1800大卡，15%（NEAT）就是270大卡。270大卡是什麼概念呢？這個50公斤的女生去運動的話，慢跑30分鐘大約會消耗205大卡。如果她是一個完全沒有運動，又是久坐工作的人，光是「打斷久坐」、有通勤（多走路），就可以增加不亞於運動的熱量消耗了。

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