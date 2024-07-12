健康網》讓周邊環境沒沒無「蚊」 食藥署授4招防叮咬

蚊子的唾液中，含有的化學物質會刺激人體，導致皮膚出現紅腫、癢痛的發炎反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱夏日，蚊子嗡嗡嗡盤旋天際，不僅擾人，被叮咬後還可能出現紅腫、癢、痛、水泡、過敏等症狀，也可能抓破皮膚而導致細菌感染，甚至演變成蜂窩性組織炎。食藥署分享了預防蚊蟲叮咬的4個方法：清除積水容器，不要讓孓孓孳生；穿著淺色長袖衣褲；安裝紗窗等設備；選擇合格的防蚊液。

食藥署說明，當蚊蟲叮咬人時，會以「口針」刺入人體皮膚，注入唾液並攝取血液，而蚊子的唾液中，含有的化學物質會刺激人體，導致皮膚出現紅腫、癢痛的發炎反應。大多數的人對蚊子叮咬所造成的症狀，會在數日內消失，但是也有少部分的人，對蚊蟲的唾液會產生較大的過敏反應或發燒症狀。

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預防蚊蟲叮咬4撇步

●清除積水容器

蚊子幼蟲會在積水的容器大量孳生，包含水桶、花盆、瓶罐、鍋碗瓢盆等，各式各樣廢棄物。只要是有積水的容器，僅需約一周左右的時間，就可以大量產生蚊蟲。所以，隨手倒掉積水容器，可有效避免蚊蟲產卵滋生，造成環境危害。

使用防蚊液時，若是易過敏者，建議先以小範圍噴塗於手背內側，若沒有紅、腫、熱、痛、癢等過敏反應，再擴大範圍使用。；圖為情境照。（資料照）

●穿著長袖衣褲

若外出到容易有蚊蟲出沒的地方，建議穿著合身、淺色長袖能遮蓋皮膚的衣褲，以有效防蚊。

●安裝防蚊設備

正確裝設紗窗、紗門或蚊帳等防蚊設備，以降低蚊蟲靠近叮咬的機會。

●選擇合格的防蚊液

皮膚裸露部位，建議使用衛生福利部核准的防蚊產品，來預防蚊蟲叮咬，因為市面上防蚊液產品種類繁多，成分多為敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）的產品較為常見。若是易過敏者，建議先以小範圍噴塗於手背內側，若沒有紅、腫、熱、痛、癢等過敏反應，再擴大範圍使用。

食藥署提醒，選擇防蚊液時，除了防蚊液濃度，民眾也應注意適用對象、成分標示與注意事項，尤其使用於兒童或嬰幼兒，更需要慎選防蚊產品。此外，許多家長對嬰幼兒防蚊液相關產品有疑慮，所以改塗抹標榜天然精油類的防蚊產品，挑選時，需避免使用添加薄荷或樟腦等相關成分，以免引發嬰幼兒嚴重不良反應。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第982期

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