男大生鼻過敏氣喘 中醫三伏貼提升免疫力

洪崚育醫師敷貼三伏貼。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕小暑剛過，大暑將臨，中醫藉夏日陽氣改善身體免疫力的三伏天即將到來。台中慈濟醫院中醫部醫師洪崚育指出，三伏貼是以「正氣存內，邪不可干」理念為主的預防療法，每年持續敷貼可以有效改善過敏體質、呼吸道相關症狀，在疫情反覆流行時期也能幫助提升免疫力，降低症狀影響保持生活品質，若有敷貼需求請向中醫師診斷安排療程。

23歲男大生從小鼻子過敏，氣溫或天氣變冷就容易感冒與氣喘，症狀頻繁導致影響作息，由於情況長年沒改善，就近求診台中慈濟醫院中醫部，他是18歲開始每年夏天進行三伏貼治療，持續5年感覺呼吸道相關症狀有逐漸緩解，開心告訴洪崚育氣喘頻率明顯下降。

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患者敷貼三伏貼改善過敏體質。（記者張軒哲攝）

洪崚育引《黃帝內經‧素問》：「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」，說明人之所以會生病是因為身體內正氣不足，導致抵禦邪氣能量不足，病邪乘虛侵入人體而發病。中醫有透過補足正氣提高免疫的觀點，所以在夏天陽氣最盛的「三伏」，用藥材「貼」敷幫助儲陽氣、驅寒邪，達到「正氣存內，邪不可干」的預防醫療效果。今年的初伏是7月15日、中伏7月25日、末伏8月14日。

近期新冠疫情、流感相繼升溫，除了維持戴口罩勤洗手的衛生習慣，另外就是提升免疫力，以身體免疫機制降低症狀嚴重程度。洪崚育表示，目前已有學術研究顯示連續使用三伏貼治療3年，能有效改善過敏性鼻炎和氣喘80％以上症狀，也能幫助虛弱體質增強免疫功能。

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