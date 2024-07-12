持續高溫 久待冷氣房頭昏疲倦小心「冷氣病」

中醫師指出，久待冷氣房，身體排汗散熱功能因為毛孔收縮而減弱，低溫引起的血液循環不良，也容易引發肩頸緊繃痠痛等不適。（為恭紀念醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣近日天氣持續高溫，不少民眾在辦公室或室內吹冷氣消暑。不過，為恭紀念醫院近日有名32歲粉領族，在辦公室吹冷氣喝手搖杯後，感覺疲勞頭暈、噁心、肩頸痠痛沉重，前往求診發現原來是「冷氣病」。

為恭紀念醫院中醫科醫師洪皓脩表示，病人會出現相關症狀，主要因久待冷氣房，身體自發排汗散熱的功能因為毛孔收縮而減弱，低溫引起的血液循環不良，也容易引發肩頸緊繃痠痛等不適。

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洪皓脩也說，通常民眾室內快速降溫，多半會將門窗緊閉，而久處於密閉通風不良的環境，是引發頭暈、胸悶、過敏反應等症狀，即俗稱的「冷氣病」。

洪皓脩提醒，避免出現冷氣病，勿將冷氣溫度調得太低，可以搭配空氣清淨機、循環扇來改善室內空氣流通及品質。另外，若常喝冷飲、冰品瓜果，容易增加腸胃負擔，造成水分、營養的代謝障礙而產生「濕氣」。初期可能僅見脹氣、腹瀉、排便黏膩等腸胃症狀，但隨著濕氣久留滯於經絡關節、下半身，則容易出現身體沉重困倦、水腫、白帶分泌物增多、皮膚濕疹等多種症狀。

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