健康網》錯誤飲食習慣讓你「一肚子氣」 中醫教改善

中醫表示，飲食減量、注意進食內容物、飯後散步、盡量維持每日解便，都是改善胃脹氣的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飯後常覺得肚子脹脹的「一肚子氣」，飽受脹氣困擾嗎？中醫師葉姿君提醒，可能是錯誤的飲食習慣造成，在家可以透過飲食減量、注意進食內容物、飯後散步、盡量維持每日解便，來改善胃脹氣。

葉姿君在臉書專頁「中醫師 葉姿君」發文說明，腸胃脹氣是消化道累積過多氣體，可能是伴隨食物吃進來的，或因腸道內部細菌發酵產生，又或者不是氣體太多，而是因為排氣困難導致脹氣。

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葉姿君表示，伴隨食物吃進來產生的氣體，大多聚集在胃部，可能引發上腹部悶痛；而腸內菌產器或排氣不順，則會累積在下腹部，可透過排氣或解便緩解不適。

錯誤飲食行為

●暴飲暴食：很常見突發性消化不良胃腸脹氣的成因，通常休息後就可以緩解。

●吃飯吃太快：容易在吃飯的同時也把空氣吞到肚子裡，導致「一肚子氣」。

●吃飯後就立刻坐下、趴著或睡覺：錯誤的姿勢會影響到腸胃道的消化功能，除了脹氣不適感外，也容易有胃食道逆流的狀況。

中醫指出，暴飲暴食是很常見、突發性消化不良胃腸脹氣的成因，通常休息後就可以緩解；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉姿君指出，飲食習慣不良外，吃到容易造成脹氣的食物、腸胃道菌種異常（通常發生在吃了過多抗生素的患者身上）、有消化道疾病（腸躁症、克隆氏症、腸阻塞、腸胃炎、膽囊疾病、腫瘤等）、便秘、老人或糖尿病患者可能腸胃蠕動過慢，都是胃脹氣的成因。

中醫看脹氣

葉姿君說，中醫認為消化食物主責在脾胃，肝主氣機調達，疏泄不利也會對脾胃有影響。若從虛實來分，可以把實證分為積滯、發炎兩類，虛症則是指消化不良，消化機能低的狀況：

●實證：積滯（飲食積滯、痰濕中阻）；肝胃不和；發炎（邪熱壅塞）。

●虛症：脾胃虛弱。

中醫提到，飯後散步走路10-15分鐘，幫助消化道蠕動；圖為情境照。（圖取自freepik）

在家改善脹氣

●檢視飲食習慣，飲食減量、勿暴飲暴食，並注意進食的內容物。

●飯後散步走路10-15分鐘，幫助消化道蠕動。

●注意排便狀況，盡量維持每日解便的習慣。

葉姿君提到，急性脹氣多半是因為消化道發炎導致，如果突然產生腸胃明顯脹痛不適感的話，建議盡快就醫。慢性胃腸脹氣患者，最常見就是不良飲食習慣造成的問題，所以養成細嚼慢嚥、三餐定時定量的習慣，並且注意吃下肚的內容物，才是根本解決腸胃脹氣比較好的辦法。

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