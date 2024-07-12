健康網》新藥好貴！ 食藥署揭開發成本近28億美元

食藥署表示，藥品研發的每一個過程都曠日廢時，像是抗腫瘤和免疫調節劑平均成本是27.716億美元；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕醫療科技日新月異，市面上出現幫助人們的新藥，什麼都好就是價格可能不美麗，食藥署說明，因藥品研發的每一個過程都曠日廢時，且成本高昂，像神經系統藥物的平均成本是7.659億美元，抗腫瘤和免疫調節劑則是27.716億美元。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，藥品開發流程大致可分為：發現和開發階段、臨床前研究階段、臨床研究階段、上市後監測，一個藥品的開發大約需要花費10-15年的時間，其中還有很多未成功上市，或是上市後又下架的藥品，這些研發失敗的成本，對製藥公司而言都無法回收，也是新藥的價格不斐的原因。

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●發現和開發階段：科學家們先研究疾病的生物機制，找到潛在的治療目標，並以此目標來開發新藥品。

●臨床前研究階段：這個階段，藥品會在實驗室和動物模型中進行初步測試，用來評估其潛在的安全性和有效性。

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●臨床研究階段：也是所謂的臨床試驗，主要可分為三期，逐步從小規模到大規模的病人群體中測試藥品，以確定其療效、安全性和最佳使用方法。在臨床試驗結束之後，製藥公司會向主管機關提交新藥申請，由主管機關的專家審查藥品的臨床試驗數據，決定是否批准上市。

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●上市後監測：即使藥物獲得批准並上市，主管機關仍會持續監測其安全性，收集和分析不良反應報告，確保藥物在實際使用中的安全性和有效性。

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