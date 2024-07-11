衛福部苗栗醫院微創膝關節置換手術聲名遠播 菲律賓醫師慕名取經

2名來自菲律賓醫學中心骨科部主治醫師（右3、右4），遠道前往衛福部苗栗醫院觀摩微創膝關節手術。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院顧問醫師施國正，擅長微創膝關節手術，操刀技術爐火純青，平均45分鐘可完成1例，不僅在國內醫界受到高度肯定，獲醫療同仁推崇有「骨科聖手」、「快、狠、準一哥」等封號，聲名遠播還吸引2名菲律賓醫師，於日前跨海來台至衛福部苗栗醫院取經學習。

衛福部苗栗醫院院長徐國芳表示，2名來自菲律賓醫學中心的骨科部主治醫師，來台期間至台灣各醫學中心進行學術交流及參訪活動，因慕名而特地安排前來苗醫，觀摩施顧問醫師做膝關節微創手術，並做病歷討論及技術指導，交換關節重建相關領域的臨床經驗。

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徐國芳指出，部苗雖然不是都會型的區域級醫院，卻能夠發展出優秀且極具特色的「膝關節微創手術團隊」，是吸引外賓至苗醫觀摩的重要因素之一。遠道來訪的2名外國醫師，實際觀摩了由施國正、骨科主任謝天傑和醫師汪家成主刀的膝關節微創手術後，均表手術過程精準且快速有效率，令人讚佩，獲益良多。

徐國芳進一步說明，部苗由施國正醫師領軍的微創膝關節置換手術團隊，重視病人手術安全、術後疼痛控制及快速的復原，因此跨科結合骨科、心臟科、麻醉科、復健科及護理科等合作組成，在15年間已完成超過4000例的人工髖膝關節置換手術，術後恢復迅速且長期追踪有良好的功能結果，獲得高滿意度和好口碑。

施國正表示，膝關節是人體最大、活動使用率較高的關節，全膝人工關節置換術對於嚴重或末期關節炎是最好的治療方式之一。而相較於傳統手術，微創膝關節置換手術具有傷口較小、出血少、疼痛較輕微、恢復及復健期縮短、住院天數減少等優點，提供了最佳解決方案。

施國正並補充說明，部苗骨科關節微創手術團隊，除提供精湛的微創人工「膝關節」置換手術，目前更研究精進的微創後開人工「髖關節」置換手術，此新的手術方式優點在於減少臀部肌肉筋膜的損傷，保留重要的肌腱及修補包覆關節的組織，病人術後第二天即可下床行走，也明顯減少止痛針劑的使用，失血量更少，並縮短病人復原的時間。

2位菲律賓醫師（右1、右2）實際觀摩了由施國正顧問醫師（左4）、骨科主任謝天傑（右4）和汪家成醫師（右3）主刀的膝關節微創手術後，均表讚佩。（衛福部苗栗醫院提供）

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