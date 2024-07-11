肩頸手臂痠痛麻 新竹臺大分院用頸椎內視鏡切除術

神經外科醫師徐秋豪為病人執行內視鏡椎間盤切除手術，術前核磁共振顯示椎間盤突出（箭號）導致神經孔狹窄及壓迫神經根；術後電腦斷層顯示僅需移除少量的骨頭（虛線）便能完成手術。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕現代的生活習慣，很多人都有肩頸痠痛、手麻問題。1名32歲黃小姐最近幾個月就因右側肩頸、手臂痠軟痛麻，先後求助復健科和中醫卻持續惡化，最後出現右手無力。經新竹台大分院生醫醫院神經外科醫師徐秋豪診斷，確認她的第6和第7頸椎間盤破裂突出且壓迫了右側神經根所致，改以微創內視鏡椎間盤切除術治療後，痠麻症狀緩解，次日就能出院回家。

院方表示，患者最初就像一般人覺得肩頸痠痛求助復健科的頸部牽引、電療以及類固醇注射等來緩解，也去過中醫門診接受針灸和推拿，但直到到該院接受頸椎核磁共振，才確認病因。

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徐秋豪說，脊椎內視鏡手術傷口不到1公分，內視鏡影像系統卻能清楚辨識骨骼、韌帶、椎間盤以及神經、血管等人體精細構造，已廣泛運用在多種脊椎疾病，像是椎間盤突出、椎管狹窄、脊椎滑脫、感染、腫瘤等。

跟傳統手術或顯微手術相比，這種這種需要自費的微創手術除了傷口小、出血量低，還有大幅降低破壞人體肌肉、韌帶等軟組織和骨骼的好處。患者術後疼痛顯著下降，恢復速度也更快。

徐秋豪說，目前頸椎椎間盤突出最常見的手術治療，是經前位椎間盤全切除合併融合手術，等於是把病變的椎間盤完全切除，再放入支架做骨融合。這樣雖確實能緩解神經壓迫，但融合後的椎體將喪失原本的活動度，長久下來反而可能加速鄰近節段的退化。近來雖也有新式人工椎間盤可取代傳統支架，但仍須完全移除原本的椎間盤，費用也比較貴。

他說，像黃小姐這類椎間盤突出壓迫到神經根的病人，用內視鏡椎間盤切除手術可以達到足夠的神經減壓，卻不需放置植入物，得以保留正常頸椎結構，並維持頸椎的穩定性和活動度。但如果患者的椎間盤突出已造成脊髓嚴重壓迫，或合併有椎體滑脫、後縱韌帶骨化等狀況時，就不適合用這類的微創手術。

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