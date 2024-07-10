「一生好運卡」逾7千位孕媽咪申請 桃市府宣布攜手5大藥妝通路推優惠

桃園市「一生好運卡」有逾7000人申請，市長張善政（中）10日宣布攜手5大藥妝通路，推出一生好運卡好康優惠活動，同時針對已領卡的媽媽們，推出月月抽獎活動，右為副市長王明鉅、左為婦幼發展局長杜慈容。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「好孕專車」自今年婦女節上路，並與悠遊卡公司合作推出「一生好運卡」，截至7月已核發7160張，桃市府今（10）宣布攜手5大藥妝通路推出好康優惠活動，同時針對已領卡的媽媽們，祭出月月抽獎活動，每月25日抽出50位幸運兒，每人可獲得現金禮券500元。

桃園市「好孕專車」補助孕婦產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求，每趟次最高補助250元，每人補助額度最高9000元，並推出「一生好運卡」專卡，孕婦從領卡日起到產後7個月皆可使用，初期媒合7大車隊、逾3500輛計程車投入服務，今年7月1日起納入北北基、新竹縣市等5縣市車隊加入，總服務車數達1萬6000輛。

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市長張善政今主持市政會議時表示，桃市府將攜手5大藥妝通路，推出好康優惠活動，7月25日起到12月31日止，媽媽們只要持「一生好運卡」到桃園市5大指定藥妝通路消費，包括康是美、丁丁、佑全、躍獅及杏一，即可享有桃園媽媽們專屬的優惠，與每一間藥妝店合作的方案都不一樣，有的是「滿千送百」、有的是享有折扣優惠，媽媽們可以選擇自己最適合的方案。

張善政表示，另為鼓勵更多孕婦媽媽申辦「一生好運卡」，市府將推出月月抽獎活動，7月起至12月止共6個月，將針對已領卡的孕產婦，每月25日抽出50名幸運兒，每人可獲得現金禮券500元。

桃園市「一生好運卡」有逾7000人申請，市長張善政10日宣布攜手5大藥妝通路，推出一生好運卡好康優惠活動，同時針對已領卡的媽媽們，推出月月抽獎活動。（記者鄭淑婷攝）



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