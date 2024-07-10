健康網》經期結束後7天高效減脂！ 營養師推黃金4週期

經期後1到7天，營養師指出，可以攝取含有咖啡因的食物，提高代謝力，運動搭配有氧增加熱量消耗，更快速燃脂減重；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你可能知道生理期會影響情緒和能量水平，但可能不知道其實月經週期可以助減肥一臂之力。營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文表示，把握月經週期瘦身 加倍更有感，尤其經期過後1～7天（為是黃金燃脂期），建議多喝咖啡、茶、燕麥、地瓜葉，加上有氧運動，更快速燃脂減重。

經期前1到7天（減脂撞牆期）

●高鉀飲食：香蕉、莧菜、紅豆水、玉米鬚茶加上充足睡眠；這段期間是人體儲存能量，讓我們準備下一次經期的到來，所以會分泌黃體素，經常出現情緒不穩情況，高鉀飲食可抑制對糖分的渴望，且高鉀有利水功效，可幫助消水腫，分泌黃體素容易疲倦，可以多補充睡眠。

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經期中（代謝旺盛期）：

●補鐵飲食：紫菜、豬血、豬血糕、文蛤加上緩和拉筋；此時身體大量流失鐵質，女生們也容易身體不適、腹痛，可多多補充鐵質 補血造血、增強免疫力，也可以搭配一些緩和的運動，可舒緩經期不適。

經期後1到7天（黃金燃脂期）

●燃脂飲食：咖啡、茶、燕麥、地瓜葉加有氧運動；這段時間是代謝最快速的時候，可以攝取含有咖啡因的食物，提高代謝力，三餐也要有充足攝取膳食纖維，增加飽足感，運動搭配有氧增加熱量消耗，更快速燃脂減重。

經期後7到14天（代謝平穩期）

●蛋白飲食：雞胸肉、魚類、黃豆製品、蝦子加增肌運動；這時候黃體素開始增加 會出現水腫的情況，代謝力也開始平穩，可以做增肌運動提高熱量消耗，搭配高蛋白飲食，幫助肌肉修復、紅血球生成、改善疲勞狀況。

高敏敏表示，女生們每個月都要流血7天，真的是很辛苦，可以好好運用經期前、中、後的狀態加速瘦身，不過很多女生們會擔心經期前浮浮腫腫 就節食不吃飯，易導致營養不均，營養不夠或情緒起伏大。

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