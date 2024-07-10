中醫大新竹附醫20科53名醫護齊聚 為國小醫學營「會診」

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒（左）為參加醫學營的小學生們示範，模擬操作腹腔鏡器械。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院20科、53名醫護最近以10天為單位，在8月中、暑假結束前，安排3個梯次共同「會診」如何讓醫學教育向下扎根！因為該院舉辦國小醫學營，提供120名小一到小六的學童從中，對自己的身體、健康、以及醫療工作有更具體深入的認識，進而學會珍惜自己、愛家人。

中醫大推廣中心主任廖世傑說，其實這個醫學營已經邁入第2屆，今年課程內容涵蓋中、西醫基本的醫學知識，出任講師的醫護人員們用日常生活為基礎導入醫學觀念進行教育，透過進入醫院體驗、觸摸、操作，讓學生瞭解醫學知識，排除以往對於進入醫院就是看病的認知。

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中醫大新竹附醫院長陳自諒還當場模擬腹腔鏡的器械，吸引小朋友目不轉睛地仔細觀察和學習。

教學部主任陳睿正說，這是因為今年課程中也安排有外科手術、模擬縫合、急救課程、傷口包紮、傷妝課程、中醫推拿等的模擬操作，讓小朋友有當起小醫師的fu，間接體會醫護的辛苦 。

中醫大新竹附醫對於這樣的國小醫學營相當重視，除了動員前述20科、53名醫護投入，院長陳自諒也親自主持開訓儀式，並替小朋友們穿上小小醫師袍，並安排檢驗科主任楊晶安帶領小朋友誦念醫師誓詞，讓他們感受當醫師的使命。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒（左）在開訓典禮上，幫學員們逐一穿上小小醫師袍。（記者黃美珠攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院20科、53名醫護最近以10天為單位，連續3個梯次，共同「會診」如何讓醫學教育向下扎根，共同主辦國小醫學營。（記者黃美珠攝）

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