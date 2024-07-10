秋冬新冠選定JN.1疫苗 莊人祥：預計採購600萬劑

衛福部疾管署說明秋冬新冠選定JN.1疫苗。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕秋冬新冠疫苗株選定結果出爐！衛福部疾管署長莊人祥今（10日）表示，經專家討論，考量動物試驗顯示疫苗選定JN.1的抗體效果高於KP.2、國際疫苗株建議，以及要促進接種率，因此決定採用JN.1疫苗，10月1日起與流感疫苗同步開打，預計採購550萬劑莫德納疫苗及50萬劑Novavax疫苗。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，目前上升的變異株KP.2、KP.3皆是由JN.1衍生發展而來，同一家族之間的突變位點差異小，因此其中1種作為疫苗株，引發的免疫反應均可對其他2種變異株產生交叉保護力。

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莫德納JN.1疫苗動物試驗報告。（疾管署提供）

李秉穎指出，以莫德納JN.1疫苗動物試驗報告來看，接種JN.1疫苗對JN.1的中和抗體效價可達355，對KP.2、KP.3分別也有217、206，但接種KP.2疫苗，對JN.1、KP.2、KP.3的效果則依序為288、196、109，數值上略低於JN.1疫苗。

李秉穎說明，目前世界衛生組織（WHO）、歐洲、日本、韓國，以及美國疫苗及相關生物製品諮詢委員會（VRBPAC）均建議今年秋冬接種單價JN.1疫苗，美國食品暨藥物管理局（FDA）則是建議單價JN.1或KP.2疫苗都可以。經過ACIP綜合討論評估，建議我國今年秋冬開打JN.1疫苗。

WHO及各國衛生主管機關新冠新疫苗選株建議。（疾管署提供）

WHO推動JN.1作為新版疫苗抗原建議。（疾管署提供）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，建議以單價JN.1疫苗作為我國113年秋冬接種之新冠疫苗。（疾管署提供）

莊人祥指出，今年秋冬新冠疫苗將採購JN.1疫苗，包含550萬劑莫德納疫苗及50萬劑Novavax疫苗。莫德納JN.1疫苗早已送件，現由食藥署審查藥證中，預計可趕上10月1日開打，而Novavax的JN.1可能8月送件審查，再加上交貨等事宜，可能會較晚開打，時間點落在今年底前。

莊人祥強調，新冠疫苗與流感疫苗同步於10月1日開打，依照過去經驗，有助於提高新冠疫苗接種率，及時讓高風險族群獲得保護力，也是採購考量重點之一。今年秋冬新冠疫苗接種目標至少全年齡20%，相當於約460萬人，期望65歲以上長者接種率至少4成以上，有些高風險族群甚至可能要打2劑。

新冠新疫苗供貨情形說明。（疾管署提供）

新冠及流感接種計畫對象及開打時程。（疾管署提供）

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