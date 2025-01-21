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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

豐原醫院居家安寧服務「回家圓善終」 癌友家人陪伴離世

2025/01/21 10:27

豐原醫院居家安寧主任蔡佑杰醫師及護理師們，不分平日假日、不分白晝，提供身、心、靈全方位的照護。（豐原醫院提供）

豐原醫院居家安寧主任蔡佑杰醫師及護理師們，不分平日假日、不分白晝，提供身、心、靈全方位的照護。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕癌末病人多數希望能在家裡及家人陪伴下安詳離世，一名盧姓癌末病患，近日接受豐原醫院居家安寧團隊的照護，在家走完人生最後的路程，生死兩無憾，家屬對於醫療團隊成員不分平日假日、不分白晝，提供其父親身、心、靈全方位的照護，表達滿滿的感謝及感動，並在院長信箱投書希望醫院表揚照護團隊的善行。

盧先生表示，其父親為癌末病人，因家人無照護經驗，卻又苦苦等不到安寧病房床位，加上父親強烈表達想回家的意念，他輾轉得知豐原醫院有提供居家安寧照護服務，立即連繫豐原醫院居家安寧的護理師陳翊榛。

盧男表示，當天雖為假日，但陳護理師仍非常耐心花了約1小時為其說明居家安療照醫療能夠提供的相關幫助，隔天立即安排安寧科主任蔡佑杰醫師到家中訪視，了解患者及家屬需求及照護困難，陳護理師並返回醫院拿取愛心捐贈的氣墊床、導尿管及相關醫療用品後，又再度折返，為其父親洗澡、刮鬍子、更換尿管及傷口換藥，連晚飯都沒吃，一直忙到晚上八點多。

盧男指出，之後陳護理師每周到家裡探視病患，並不厭其煩耐心教導家屬及聘請的外傭相關照護技巧。盧父將近臨終前，陳護理師也不斷提醒需準備哪些用物，最讓他感恩的是，在父親離世當天，陳護理師接獲通知立即到他家中，帶著他們最後一次為爸爸刮鬍子、整理儀容、穿襪子等，比親姊姊更像姊姊，這些舉動遠遠超出護理人員職責，是需要多大的愛及多大的熱忱，這段時間的陪伴讓他們在照顧癌末親人的路上不孤單。

豐原醫院安寧科主任蔡佑杰醫師表示，豐原醫院推動居家安寧服務已多年，持續推動居家醫療照護模式服務，以民眾的福祉為優先目標，能為更多家庭提供安心、溫暖的專業照護服務。「回家圓善終」是許多末期病人的心願，透過居家安寧照護，使病人能回到熟悉的家中與家人團聚走完人生最後一哩路。

豐原醫院安寧團隊由蔡佑杰醫師（中）領銜，祈望陪伴所有安寧患者與家屬走完人生最後的路程，生死兩無憾。（豐原醫院提供）

豐原醫院安寧團隊由蔡佑杰醫師（中）領銜，祈望陪伴所有安寧患者與家屬走完人生最後的路程，生死兩無憾。（豐原醫院提供）

居家安寧護理師到安寧個案家中進行個案訪視及照護工作。（豐原醫院提供）

居家安寧護理師到安寧個案家中進行個案訪視及照護工作。（豐原醫院提供）

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