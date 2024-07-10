不孕夫妻福音 實驗新藥可望大幅提升試管嬰兒成功率

新藥有望提高試管嬰兒成功率，助力不孕夫婦圓育兒夢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《天空新聞》（Sky News）8日報導，一項最新研究顯示，一種新型口服藥物可能會提高試管嬰兒（IVF）治療的成功率。這款名為OXO-001的藥物由西班牙生物科技公司Oxolife研發，初步試驗結果令人鼓舞。

據報導，研究人員表示，OXO-001直接作用於子宮內膜，有助改善胚胎植入過程。在2021年9月至2023年1月期間，來自歐洲28個中心的96名40歲以下不孕女性參與了這項研究。這些女性正在接受體外受精（IVF）或卵細胞內單精子注射（ICSI）治療，並使用捐贈的卵子。

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參與者被隨機分為兩組，一組服用OXO-001，另一組服用安慰劑。服用方法為每日兩次，從胚胎移植前一個月經週期開始，持續到胚胎移植後5週。研究結果顯示，在胚胎移植10週後測量的「持續妊娠率」中，OXO-001組為46.3%，而安慰劑組為35.7%。研究人員認為這是一個「具有臨床意義的發現」。

此外，研究還發現OXO-001的活產率為42.6%，高於安慰劑組的35.7%。兩組參與者的副作用相似，主要包括頭痛、噁心、嘔吐、胃腸問題和頭暈等，大多為輕度至中度。

Oxolife公司執行長阿爾巴特（Agnes Arbat）博士表示：「大多數IVF或ICSI治療仍以失敗告終，其中許多是因為可存活的胚胎無法成功植入。因此，一種簡單易服用且能顯著提高成功率的藥物將對渴望擁有孩子的人們帶來巨大利益。」

阿爾巴特補充說，這項研究特意只納入使用捐贈卵子的女性，以便單獨評估OXO-001對子宮內膜的影響。他們相信OXO-001使用自身卵子的女性同樣有效，並計劃進行更大規模的3期臨床試驗。

專家強調，這項研究結果令人振奮，但仍需要進一步的大規模試驗來確認藥物的效果和安全性。如果後續研究證實OXO-001的有效性，它將為不孕夫婦帶來新的希望，有望提高試管嬰兒治療的整體成功率。

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