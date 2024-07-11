健康網》咖啡提神又補氣？ 中醫：「強催油門」恐透支身體

中醫師指出，咖啡雖能暫時緩解疲勞感，卻是透支身體的行為，建議回顧生活，問問自己是否善待身體，而非將咖啡當作疲勞的萬靈丹；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝茶、咖啡能提神，代表可以補氣嗎？中醫師邵禹豪提及，茶、咖啡雖可提神，不代表能補氣，並將2者比喻成「催油門」，催促心氣、腎氣運作，但油箱（腎中精氣）已不足，強催油門，雖可暫時緩解疲勞感，卻是透支身體的行為，建議回顧生活，而非將其當作疲勞的萬靈丹。

邵禹豪比喻，催油門需要有足夠燃油，就是身體的腎中精氣。倘若油箱（腎中精氣）已不足，強催油門（咖啡因）提神，雖可以暫時緩解疲勞感，卻是透支身體的行為。此時仍建議回顧生活，問問自己是否善待身體，好好睡覺、吃飯、運動，而非將咖啡當作疲勞的萬靈丹。

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邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文分享，茶和咖啡確實具有升發陽氣的功能，能間接致使頭部氣血增加，提升精神。然而，並不代表它們可以補氣，與其說2者是補氣，更不如說像是「催油門」，催促心氣、腎氣運作，加強身體的活動機能。

邵禹豪比喻，催油門需要有足夠燃油，就是身體的腎中精氣。倘若油箱（腎中精氣）已不足，強催油門（咖啡因）提神，雖可以暫時緩解疲勞感，卻是透支身體的行為。此時仍建議回顧生活，問問自己是否善待身體，好好睡覺、吃飯、運動，而非將咖啡當作疲勞的萬靈丹。

邵禹豪補充，並無反對喝咖啡與茶之意，2者含咖啡因，對於心血管、代謝機能有保護效果，但要記得不宜攝取過量，健康成年人以300-400mg為宜，約莫是1杯便利商店特大杯美式的份量。

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