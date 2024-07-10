健康網》白飯是「精製澱粉」減脂別碰？ 醫：掌握份量安心吃

醫師指出，只要懂得掌握份量，減脂一樣可以放心吃白飯；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白飯到底是原型食物還是精製澱粉？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，參考美國最具代表性的醫療院所，精製澱粉定義為把穀物的外皮（麩質）還有胚芽去除。等於白米、大部分的白麵包、麵條、蛋糕、和餅乾等都屬於精製澱粉。但是跟高度加工的食品相比，白飯已經相對單純，只要懂得掌握份量，減脂一樣可以放心吃。

蔡明劼於臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，最近於社群平台上有人主張「白飯是原型食物」。下面有營養師留言，說白飯屬於精製澱粉，但原PO卻拿出「Google搜尋的結果」告訴大家白飯就是原型食物，講得振振有詞。

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到底誰才是對的？蔡明劼建議「還是看一下定義」，參考比較有公信力的美國梅約診所（Mayo Clinic）資料，原型穀類（Whole grains）包含穀類的所有部分，比如說糙米、燕麥、跟全麥麵包。而精製澱粉，就是把穀物的外皮（麩質）還有胚芽去除。但是如此一來，也去除掉大部分的膳食纖維、多種營養素。比如白米、大部分的白麵包、麵條、蛋糕、和餅乾。

所以按照定義，白飯是一種精製澱粉。但是，白飯就不能吃了嗎？蔡明劼整理個人看法：

●白飯的熱量並沒有高於糙米飯。雖然少了膳食纖維和維生素，但是總熱量幾乎相同，只要掌握份量原則，白飯一樣可以放心吃。

●白飯的口感比較好。對於無法接受糙米飯的人，尤其是孩童，比起餅乾和蛋糕，白飯一定是更佳的選擇。

●吃白飯也能變瘦！只要控制總熱量，就算是吃冰淇淋、吃垃圾食物也可以減脂。因為減脂的原理是熱量赤字，和吃不吃白飯無關。

他總結，白飯屬於精製澱粉，但是跟高度加工的食品比起來，白飯已經算是相對單純。我們不需要過度恐懼，只要懂得掌握份量，減脂一樣可以放心吃白飯。

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