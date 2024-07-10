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台中市民BMI六都最高 市議員促區區皆有國運中心

2024/07/10 14:39

台中市民的BMI六都最高；規律運動人口六都排名最後，議員促區區皆有國民運動中心；圖為南屯運動中心。（資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市胖子多？民進黨中市議員謝志忠表示，根據調查，台中市民的BMI六都最高；民眾的規律運動人口六都排名最後；每週平均運動次數也是六都最少，不運動就容易生病，要求市府應朝區區皆有國民運動中心方向來邁進，而且要提出對策，鼓勵市民出門運動。

運動局表示，對於區區都設置國民運動中心，依據中央體育署規範需要在行政區達15萬人，未來將配合中央補助計畫啟動時，提報爭取預算支持建設台中。

市議員謝志忠表示，根據2023年教育部體育署「運動i台灣2.0」運動現況調查統計指出，台中市的BMI為42.9，六都最高，仔細檢視2020年至2022年的肥胖率數據，均在六都的第一、第二名徘迴；是因為美食多造成胖子多？

謝志忠表示，檢視民眾規律運動人口比例名次逐年退步，2023年為32.6%，六都排名最後；另外，台中市民每週平均運動次數是3.41次，還是六都最少的，他認為，市府應該努力思考，如何提高市民運動意願，給市民一個友善的運動環境，讓市民健康運動。

謝志忠表示，運動不但可以強壯骨骼和肌肉、改善情緒、還有增強體力等諸多好處，目前台中市的國民運動中心分布在市區較多，強烈建議市府應朝向區區有國民運動中心的方向努力；除加強硬體設施外，更要求市府提出相關對策，鼓勵市民、銀髮族走出戶外，享受運動強健體魄。

運動局表示，為提升台中市民規律運動人口比例，已推動多項運動活動，同時為配合教育部體育署推動「運動i台灣2.0計畫」，持續推動如全民、幼兒、銀髮族、身心障礙、原住民等不同運動族群辦理多元活動及賽事，打造全齡化運動環境；推出符合「年輕世代」、「銀髮族運動」「女性及婦女族群」的運動種類，讓各年齡層的市民都能參與到運動。

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