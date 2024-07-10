兒童多吃大豆製品 美研究證實有助提升專注力

讓孩子多吃大豆製品，美國研究證實有助提升專注力。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕您知道嗎？兒童時期的飲食，可能影響未來的認知能力！美國一項最新研究發現，攝取較多來自大豆異黃酮的學齡兒童，在思考能力和注意力方面表現更出色。這項研究結果，為探討大豆食品如何正面影響兒童認知能力，開闢了新的研究方向。

據《紐約郵報》報導，這項研究由伊利諾大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）神經科學博士生布里斯蒂娜（Ajla Bristina）領導，其研究成果已在6月29日至7月2日於芝加哥舉行的美國營養學會（American Society for Nutrition）年度旗艦會議「營養2024」（NUTRITION 2024）上發表。

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布里斯蒂娜指出，大豆異黃酮（Isoflavones）是一種天然化合物，廣泛存在於各種植物中，特別是大豆和豆製品。過去的研究顯示，大豆異黃酮可以改善成年人的記憶力，但對兒童的益處尚未得到深入研究。

為了探討大豆異黃酮對兒童認知能力的影響，研究團隊分析了128名7至13歲兒童的飲食紀錄和認知測驗數據。研究人員透過7天飲食紀錄，計算每位兒童的平均飲食攝取量，包括巨量營養素、微量營養素、維生素和大豆異黃酮的攝取量。接著，他們使用一套根據年級調整的紙筆測驗，評估兒童的一般智力，並利用電腦化的「側翼任務」（Flanker task）測量注意力，同時記錄腦電圖（EEG）活動，以測量資訊處理速度和注意力。

分析結果顯示，雖然研究中的兒童普遍攝取較少含有大豆異黃酮的豆製品，但那些攝取較多豆製品的兒童，在注意力測驗中表現出更快的反應速度和資訊處理速度。

布里斯蒂娜解釋，研究中的兒童平均每天攝取1.33毫克的大豆異黃酮，雖然相對較低，但與先前美國的報告數據一致。而個別參與者的攝取量，從每天0到35毫克不等。一杯240毫升的豆漿含有約28毫克的大豆異黃酮，一份豆腐含有約35毫克，半杯蒸毛豆則含有約18毫克。

布里斯蒂娜建議，家長可以讓孩子多吃烤毛豆、豆漿或豆奶等點心，或是在正餐中加入豆腐、豆豉或豆類製品，以增加大豆異黃酮的攝取量。

然而，布里斯蒂娜也強調，這項研究屬於橫斷面研究，僅能觀察到攝取大豆異黃酮與兒童認知能力之間的關聯性，無法確立因果關係。未來需要進一步的介入性研究，才能更深入了解食用豆製品對兒童認知能力的影響，以及需要攝取多少大豆異黃酮才能達到最佳效果。

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