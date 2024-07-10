健康網》發燒出疹卡介苗處腫脹？ 川崎氏症上門恐傷「心」

1名1歲多的孩子反覆高燒，四肢、身體見紅疹就醫，之後確診為川崎氏症；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名1歲多的孩子反覆高燒3日，四肢、身體見紅疹就醫，起初孩子父母以為是玫瑰疹，不過，醫師發現其紅疹不是從軀幹開始擴散到四肢，且手、腳掌腫脹，還發現孩子卡介苗區域也明顯腫脹，因而推測是川崎氏症，果真在2日後至他院就診時確診。醫師提醒，川崎氏症好發5歲以下孩子，若出現疑似症狀盡速就醫，搶在10天內治療，減少全身性發炎及冠狀動脈的損傷。

卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇在臉書專頁「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」發文分享，推測是川崎氏症後，顏俊宇便確認小孩嘴唇，的確也有點紅腫，喉嚨沒破洞，但結膜微紅，頸部淋巴結當下沒摸出比較腫。因此跟家屬解釋，目前只燒滿3天，還未至診斷標準的「5天」，但有多種表現符合川崎症的診斷，還是要提高警覺。

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醫師表示，若感染川崎氏症，會發現施打卡介苗區域紅腫、起紅疹等特徵。（圖取自顏俊宇臉書專頁）

顏俊宇建議，家長可再觀察2天，一旦燒滿5天且身上疹子還在時，要趕緊帶孩子至急診就醫，目前先吃症狀藥觀察。2天後，家屬傳訊息、照片表示，已至他院住院，也診斷是川崎氏症，馬上接受靜脈免疫球蛋白，發燒、疹子很快就退，追蹤心臟超音波冠狀動脈也未受影響，真的可喜可賀！

何謂川崎症？顏俊宇說明，台灣每年發生率約千分之0.7，好發5歲以下孩子，若出現疑似症狀時建議至急診做更詳細檢查評估，包含抽血、心臟超音波，並搶在黃金治療時間10天內，也就是從發燒第一天算起，趕快給予靜脈免疫球蛋白及口服阿斯匹靈，減少全身性發炎及冠狀動脈的損傷。

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