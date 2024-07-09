健康網》韓37歲歌手趙民雄猝逝 國健署：這樣護「心」

趙民雄不幸在上個月29日倒臥家中猝死。（翻攝自IG）

相關新聞請見

韓37歲歌手趙民雄心臟麻痺 倒臥家中猝死

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓音樂節目《幻影歌手Phantom Singer》第二季的選手，歌手趙民雄在6月29日因心臟麻痺倒臥家中，被發現時已經回天乏術，享年37歲。

請繼續往下閱讀...

韓媒報導，趙民雄在6月29日被家人發現倒臥住處，已無生命跡象，法醫認為死因為心臟麻痺。同業與朋友聞訊後紛紛哀悼。趙民雄嗓音獨特，在音樂節目中嶄露頭角，猝死消息讓歌迷難以接受。

衛福部國健署表示，八成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子，國健署提醒預防心臟血管疾病的王道，就是從「規律新生活運動」做起，規律運動、規律健康飲食、規律服藥、遠離菸酒，這些一再宣導的健康常識，其實是最好的保命之道！

根據衛生福利部107年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.4萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應該更愛護自己的心，落實健康生活型態。

●健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每週累積150分鐘的中度身體活動（例如快走、慢走、騎自行車）、控制體重（BMI）、好睡眠，是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

●戒除不良生活嗜好：研究發現就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成。另外WHO統計2016年全球因酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中就有19%死於心血管疾病，建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶（水）代酒，是健康聰明的選擇。

●控制三高慢性病：已有三高的民眾更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

●定期健康檢查：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務。

心血管疾病之急性發作如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，心臟學會黃瑞仁理事長表示，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度，增加復原機會。如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。記住中風症狀FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）快就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法