健康網》勿讓抽筋「拖後腿」！ 中醫：7飲食預防 泡腳也行

香蕉、馬鈴薯、香蕉、菠菜、燕麥、牛奶、豆腐、小魚乾等，都可以預防抽筋；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜睡到一半抽筋不只小腿不舒服，連心情都會跟著不好，要怎麼預防及改善？中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，預防腳抽筋的方法有：使用熱毛巾濕敷、泡腳、睡覺穿厚襪子和睡前腿部伸展。另外，香蕉、馬鈴薯補鉀；菠菜、燕麥補充鎂；牛奶、豆腐、小魚乾等補鈣，都可以預防抽筋現象。

王大元表示，晚上抽筋的原因有很多種，像是壓力性因素、神經性疾病（如帕金森氏症）、代謝性問題（如甲狀腺低下、腎病症候群、糖尿病等）、服用藥物（如部分利尿劑）、電解質失衡（一整夜吹冷氣使水分和電解質流失）或室內溫度太低等，都是可能導致抽筋的原因。

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他提到，中醫認為肝主筋，可聯絡關節和肌肉，肝血充盈能濡養筋骨，穩定肌肉筋膜的順暢度。如果肝血不足、血不榮筋，就可能出現筋急拘攣、抽筋痠痛。若是常在濕的環境下（像是吹冷氣），寒氣收引、水濕浸淫，會使肌肉腫脹緊繃而反覆抽筋。

預防抽筋可以使用熱毛巾濕敷或泡腳，可控制在37-42度，高度超過足三里效果尤佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

治療及預防腳抽筋方法

王大元指出，治療上常以補益肝血、去濕溫陽和疏通氣機為主，平常容易抽筋的人，可服用芍藥甘草湯緩急止痛；肝腎不足可搭配六味地黃丸；寒濕壅盛可用當歸四逆湯、附子理中湯溫陽化飲；氣滯血瘀可用舒經活血湯處理。針灸或按摩小腿後側肌肉下緣正中的「承山穴」，和小腿外側腓骨頭前下方的「陽陵泉穴」，也都有不錯的緩解效果。

他說，預防抽筋可以使用熱毛巾濕敷或泡腳，可控制在37-42度，高度超過足三里效果尤佳，泡腳除了可以緩解抽筋，也能減少夜尿而幫助睡眠。同時睡前腿部伸展，睡覺穿厚襪子事半功倍。抽筋也可透過飲食調整，喝點稀釋過的運動飲料，也可以預防抽筋現象，但如果有代謝性疾病，飲食方針還是要諮詢家庭醫師。

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