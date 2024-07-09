健康網》潛水前吃口香糖能改善「耳朵痛」？ 醫授3招解決

醫師表示，潛水耳朵痛是可以克服的，有閥式、法蘭佐、免手平壓，三種方法解決耳壓問題；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人潛水時耳朵會痛，可能就是耳壓未平衡。耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」及影片提到，潛水耳朵痛是可以克服的，有閥式、法蘭佐、免手平壓，三種方法解決耳壓問題，其中閥式是最常見且容易學習的方法。另外，潛水前吃口香糖可幫助咀嚼肌放鬆，讓耳咽管旁邊的肌肉變比較柔軟。

耳朵的結構由外耳、中耳和內耳組成，平時中耳腔內充滿了空氣，通過耳咽管與咽喉連接，故潛水時，必須經常吞嚥或做平壓動作，使氣壓得以平衡。無論潛水新手或老手，由於水下急遽的壓力變化（每下降10公尺，增加一個大氣壓），經常會碰到耳壓難以平壓的狀況，容易引起疼痛與傷害。因此必須使鼻腔與耳朵的氣體有所交流（平壓原理），來達到壓力平衡。

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耳壓平衡3方法

閥式：是最常見，也最容易學的，需要使用的力氣較大，平壓速度較慢。利用胸肌與橫膈膜機力量，使肺部氣體往上頂至耳咽管，讓氣體跑進中耳腔。

法蘭佐：可快速重複推動，且下潛時可快速平壓。因為會動用到不常用的肌肉，所以比較難學。常用於自由潛水，利用喉嚨聲門喉部跟舌頭的肌肉，把嘴巴剩下的空氣，用力往上頂至耳咽管。

免手平壓：不需用手捏鼻子。利用吞嚥動作或自己的練習，讓耳咽管周圍的肌肉，把其撐開，讓氣體自己流動。

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