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8旬嬤摔斷腰椎痛到不敢講 微創「灌漿骨水泥」兩天出院

2024/07/09 13:59

亞大附屬醫院骨科醫師鐘本聿說，蘇阿嬤腰椎第2節有明顯壓迫性骨折。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區83歲蘇阿嬤看電視從沙發跌坐倒地，痛到無法走路，怕被家人罵不敢講，連日夜不成眠前往亞洲大學附屬醫院，經診斷發現腰椎第2節壓迫性骨折，接受微創經皮椎體成形術，將「骨水泥」灌入椎體塌陷處，蘇阿嬤術後兩天穿著背架走路出院，直笑說「攏賣痛啊」。

「醫師啊，痛到沒辦法上廁所、睡覺」，蘇阿嬤月初從沙發起身時，不慎跌坐倒地，怕被兒媳責怪，自行吃止痛藥未料疼痛加劇，上廁所蹲馬桶、平躺都痛到掉眼淚，經家人協助前往亞大附屬醫院接受骨科團隊治療。

亞大附屬醫院骨科醫師鐘本聿說，蘇阿嬤被推到門診時，表情痛苦，不斷表示腰很痛，翻起身等任何小動作都痛，經由X光檢查發現腰椎第2節有明顯壓迫性骨折，因高齡停經導致骨質疏鬆，使用傳統手術恐有麻醉等風險。

團隊採用「微創經皮椎體成形術」，在蘇阿嬤腰部切出約0.5公分傷口，再藉由特殊套針將「骨水泥」灌入椎體塌陷處，術後觀查椎體重新穩固，阿嬤隔天下背痛感疼痛指數從9降到1-2，直呼「攏賣痛啊」，住院兩天後穿著背架順利走路出院。

鐘本聿強調，手術常用於治療脊椎壓迫性骨折，俗稱「灌漿」植入骨水泥（Bone Cement），成分以聚甲基丙烯酸甲酯（Polymethyl methacrylate, PMMA）為主，術後達到重新穩固椎體效果，而蘇阿嬤胸椎或腰椎壓迫性骨折症狀，為停經後女性為骨折高風險典型症狀。

院方表示，手術常見併發症是骨水泥外漏，但幾乎不會造成嚴重後遺症，以現階段醫療技術可說是十分安全，建議婦女務必趁早存骨本，多攝取鈣質、維生素D3、蛋白質、適度曬太陽，也要進行負荷運動預防骨鬆疏鬆。

亞大附屬醫院團隊將「骨水泥」灌入腰椎第2節椎體塌陷處。（院方提供）

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